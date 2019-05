Carolina Ardila habló sobre su papel dentro de Atlético Nacional

El nombre de la hija de Antonio José Ardila ha sido vinculado al club y sus decisiones en los últimos días.

Carolina Ardila es un nombre poco conocido para el hincha de . Pese a ser hija de Antonio José Ardila, dueño del club, no muchas personas la tenían referenciada como una persona de importancia dentro de la organización.

Sin embargo, en las últimas semanas y producto del mal momento que atraviesa el equipo antioqueño en Liga Águila y , empezó a ser señalada en redes sociales como una de las responsables por su influencia dentro del club y sus decisiones, así como por su papel como representante de jugadores del plantel. Ardila decidió aclarar y ponerle fina a los rumores en diálogo con El Vbar de Caracol Radio.

Entre los comentarios que más se leyeron en redes, especialmente tras la renuncia de Paulo Autuori, estuvo los señalamientos a algunos jugadores como culpables de la salida del brasileño por algunas inconformidades. Al respecto, Ardila aseguró: "Primero que todo no hay ningún sindicato, de eso no tengo ni idea, yo tengo una excelente relación con Alexis Henríquez, es un gran jugador y muy inteligente. Lo admiro mucho porque ha ayudado a formar jugadores como Stefan Medina y Oscar Murillo por mencionar algunos. Ninguno me ha mencionado ese tema y creo que es algo más de que los medios hablan, que lo que realmente pasa en el club".

Henríquez, capitán y referente del equipo, también fue blanco de las críticas e incluso se pone en duda su continuidad para el segundo semestre a lo que respondió: "A Henríquez lo admiro, es uno de los jugadores más inteligentes que conozco, no sé si se queda o no, es decisión de directivos. Me encantaría que se quedara como jugador o que aportara a Nacional porque tiene mucha experiencia".

Reconoció ser representante de jugadores e indicó que "tengo unos 8 o 10 jugadores" del club, 3 de ellos generalmente titulares: Nicolás Hernández, Sebastián Gómez y Brayan Rovira. "Tengo jugadores en Leones, en , en Pereira... Todos son jóvenes porque mi forma de creer es influenciar al jugador en su formación, no solamente los que están en grandes ligas. Yo llevo con Sebastián Gómez desde Leones y no nos esperábamos eso, nos sentimos orgullosos y hoy está volando", agregó.

"Yo no represento ni a Jorman (Campuzano) ni a Ómar (Duarte), solamente los vi. Jorman me encantó cuando lo vi, negocié su traída y lo recomendé a la junta directiva. Lo trajeron porque era casi a costo cero para el club. Con Ómar (Duarte) digamos que a veces uno tiene aciertos y en otros no da la talla. Para mí es un jugador disciplinado, lo entrevisté, había tenido una gran temporada en el Huila y lo recomendé, lo negocié también... No le ha ido tan bien", dijo.

Pese a su influencia en esos negocios puntuales, ratificó que el club tiene una gerencia encargada de las contrataciones y un grupo de varias personas para tomar las decisiones finales sobre la salida y llegada de jugadores: "En Nacional hay un equipo completo que es el de transferencias, lo lidera Esteban Escobar. Ellos hacen los filtros y modelos para jugadores que deben llegar a Nacional. Cualquier jugador que me llegue a mi, yo lo mando a ese equipo". Igualmente reveló que la relación con Juan David Pérez, Francisco Nájera y Esteban Escobar es muy buena pues los considera personas valiosas pese a las diferencias normales que se puedan presentar en algunos conceptos: "Uno siempre debe tener diferencias porque sino uno no avanza, pero yo tengo una excelente relación y son maravillosas personas que trabajan para sacar el club adelante".

Ardila aclaró que ella no tiene funciones en Nacional, ni hace parte de la Junta Directiva: "Conflictos de interés no hay. Yo no tomo ninguna decisión ni tengo ninguna injerencia sobre muchas decisiones. Lo que trato es pasarles conexiones, abrirles las puertas, tengo muy buenos contactos en Europa. Me siento tranquila de cómo trabajo a los jugadores. Yo no me presento en ninguna negociación, eso lo hacen los mismos jugadores. Lo que quiero es empoderarlos y asesorarlos bien. A mi me pueden preguntar todo, porque yo soy un libro abierto. A mi me importa cuidar a mis jugadores y no quiero que se vean lastimados con tantos rumores, por eso quiero decir las cosas como son." (...) "(Nacional) No es mi propia empresa, es la empresa familiar y mi padre participa de la junta directiva. Yo soy beneficiada de esta gran institución desde muy lejos. Uno, como todos los hinchas, quiere aportarle de diferente manera a Atlético Nacional y eso es lo que estoy haciendo en este momento", finalizó sobre el particular.

Otro de los temas que más interés despierta Nacional por estos días, es encontrar el reemplazo de Paulo Autuori. Juan Carlos Osorio es el principal candidato y Ardila entregó su concepto sobre él: "A mi Osorio me parece un técnico espectacular, lo que hizo en Nacional es muy valioso y por eso lo respeto mucho. Lo conozco muy bien. Eso es decisión de los directivos. (...) Osorio es un gran entrenador, que sabe manejar jugadores, que logra sacarle lo mejor y lo que hizo en Nacional es una maravilla. También conozco a Luis Fernando Suárez y es un gran entrenador a su próxima selección le va a ir muy bien". Además indicó cuál es el perfil que debe llegar para tomar al equipo: "Lo que yo creo que Nacional necesita en un técnico es alguien que genere muchísimo respeto. Nosotros apoyamos al club más grande de y tenemos jugadores de mucha experiencia. El técnico debe encajar en los valores que tiene Nacional, el club tiene unas políticas y valores que todo el mundo los ve".

"Estoy de acuerdo con la política de los juveniles. Hemos visto que hay jugadores muy maduros, como Dávinson (Sánchez), que han tenido muchos éxitos. Yo espero que Nacional siga con la misma política que es mirar hacia abajo (divisiones menores). Nacional tiene una cantidad de jugadores con talento que podrían jugar si se les da la oportunidad. Se ha visto en estos meses, como Nicolás Hernández que la ha sacado del estadio. Uno tiene que creer en sus divisiones menores. Nacional tiene una Sub 20 que ha ganado los torneos nacionales en los últimos dos años, eso es una muestra de proceso" afirmó ratificando la política de mantener el apoyo a la cantera.

Si entregar nombre puntuales, habló sobre lo que podría ser el próximo mercado de fichajes para el club: "Me imagino, como siempre se ha hecho, es que se va a invertir de la forma más creativa, jugadores de peso para afrontar las competencias que tiene Atlético Nacional. Siempre ha existido la política de traer a los mejores jugadores de Colombia. Uno como club debe tener claras las políticas de qué jugador va a llegar, no solo en su juego sino como persona, eso debe ser muy propio de la institución".

Finalmente, se refirió a otro tema de amplio debate por estos días, sobre la supuesta influencia de algunos sectores de la hinchada dentro de la institución: "Para mi los hinchas de Nacional pueden ser el mayor activo que tiene el club. El apoyo de la barra es indispensable y no creo que tengan el poder como dicen los medios, lo que pasa es que ellos hacen sentir su opinión".