Carnevali: "¿Mercado? Sí, se podía hacer más, pero llevo tres meses en la Juventus"

Giovanni Carnevali, consejero delegado de la Juventus, ha hablado en Dazn antes del duelo ante el Sassuolo: «Trece años aquí no se olvidan fácilmente, ha sido un camino no solo deportivo, sino también humano».





«¿Gol del ex, como dice Spalletti? El míster es fuerte y simpático, lo que hace falta es poner en el campo una formación que pueda marcar. Partido difícil, el objetivo es ganar»





«En el mercado hemos intentado construir un equipo competitivo, la plantilla es buena pero los compromisos son muchos. La pareja de ataque tiene una gran calidad, decidirá el míster»





«¿Dificultades en el mercado? No es solo el tiempo, sino también las situaciones, hemos reflexionado sobre las cualidades de algunos jugadores. Llevo tres meses en la Juventus, se podía hacer más pero estamos satisfechos»