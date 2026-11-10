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Carlos Vicens, exayudante del Manchester City, ha sido nombrado nuevo entrenador del Lyon, de la Ligue 1, apenas tres semanas después de que el club portugués Braga lo destituyera. El español, de 43 años, ocupará el banquillo del Groupama Stadium en sustitución de Paulo Fonseca, que se marchó la semana pasada para dirigir al Sporting CP, el equipo de su infancia.

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El español sustituye al técnico portugués que dejó el cargo

Vicens vuelve a los banquillos menos de un mes después de perder su puesto en el Braga el 20 de octubre, cuando el club portugués ocupaba la octava posición en la clasificación de su liga. Fonseca puso fin la semana pasada a su etapa de casi dos años en Francia tras aceptar una propuesta para regresar a Lisboa. Junto al nuevo entrenador, también se han incorporado al Lyon los miembros del cuerpo técnico Mario Enguidanos, Lander Iza Garcia, Jordi Lie Fernandez y Ramiro Marin.

El club francés explica el nombramiento de su nuevo entrenador

Antes de dar el salto al fútbol profesional como entrenador el verano pasado y sumar 41 victorias, 19 empates y 16 derrotas en 76 partidos al frente del Braga, el español pasó ocho años en el Manchester City. Llegó al club inglés en 2017 como entrenador de las categorías inferiores y pasó a dirigir al equipo sub-18 antes de incorporarse en 2021 al cuerpo técnico del primer equipo de Pep Guardiola como asistente y especialista en jugadas a balón parado. Allí contribuyó a conquistar un triplete histórico, además de dos títulos de la Premier League, la Champions League y la FA Cup.

Al explicar por qué se eligió al exentrenador del Manchester City para suceder a Fonseca, un comunicado oficial del Lyon señaló: «En su búsqueda de un nuevo entrenador, el Olympique de Lyon había situado la continuidad de su proyecto deportivo entre sus principales prioridades. La directiva eligió así a Carlos Vicens, cuya concepción del juego, exigencia y atención al desarrollo de los jugadores encajan perfectamente con los objetivos del club».

El nuevo entrenador expresa su ambición desde el primer momento

Tras su presentación, Vicens recurrió a X para agradecer a la directiva la oportunidad de volver de inmediato a los banquillos: «Feliz y orgulloso de unirme al Lyon. Gracias al club por su confianza y a todos por la cálida bienvenida».

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Con ganas de conocer a la plantilla y a la afición, el técnico de 43 años añadió: «Desde hoy me pondré a trabajar con toda la ilusión y ambición posibles. Estoy deseando vivir mi primer partido con nuestra afición».

El Lille espera tras el parón

Vicens dirigirá su primer entrenamiento el martes y aprovechará las dos semanas del parón internacional de noviembre para poner en práctica sus ideas tácticas sobre el césped. Se hace cargo de un Lyon que ocupa actualmente el quinto puesto de la Ligue 1 y el 13.º en la clasificación de la fase de liga de la Europa League. El español debutará oficialmente en el banquillo cuando la máxima categoría francesa se reanude con el partido ante el Lille el sábado 21 de noviembre.