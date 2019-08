Carlos Vela revela que quería jugar en el Barcelona la temporada pasada, sin importar las condiciones

El delantero mexicano confesó que lo sedujo la oferta del club catalán, sin importar la duración ni el aspecto económico.

El pasado mercado de invierno, una de las notas más llamativas resultó en que el buscaba a un atacante para complementar su ofensiva, poniendo los ojos en Carlos Vela y Kevin-Prince Boateng. Al final, los de Ernesto Valverde se inclinaron por el africano, que terminó siendo uno más que pasa sin pena ni gloria por la Ciudad Condal.

El delantero mexicano platicó con BS The Podcast, revelando cómo se dio la negociación y lo dispuesto que estaba a aceptar. "Estuvo muy cerca. En mi segundo mes de vacaciones estaba con piña colada y mi agente me llamó para decirme: 'Mira: Barcelona te está llamando, quieren que juegues durante cuatro meses y luego puedes regresar a Los Angeles'. Dije: solo di que sí, no me importa el dinero o nada. Voy a comenzar a entrenar mañana, dame dos semanas para estar un poco en forma", reveló.

Y todavía hay los que se atreven a decir que @11carlosV no es el MEJOR jugador de ESTA temporada en @futbolMLS 👏 pic.twitter.com/hL6fIlHtym — Goal en español (@Goal_en_espanol) 26 de agosto de 2019

Al final, Vela Garrido no explicó los motivos por los que no llegó al equipo de Lionel Messi, en una operación que hubiera marcado su carrera y llegaba en un dulce momento personal, recordando que suma 27 goles en la presente temporada de la .

Carlos cerró esta entrevista declarando que le gustaría finalizar su carrera en , hecho que no le permitiría siquiera debutar en la , pues se marchó de cuando tenía 16 años.