Le ilusiona a Carlos Vela jugar los Olímpicos con México

La Hiena no disputó ningunos por ahora, ni siquiera los del 2012 cuando el equipo se colgó la medalla de oro.

Carlos Vela quizás no vuelva a la Selección mexicana mayor, aunque hay algo que sí sería capaz de devolverlo a vestir con la playera verde, blanco y rojo: el Tri para los de Tokio 2020.

"No se me ha planteado participar, claro que sería bonito estar. Creo que si realmente se me necesita, o se platican las cosas bien, y a todos nos agrada la idea, adelante. Tiene que ser algo que me guste y también a la otra parte. Puedo ser un apoyo para la gente joven", reveló el atacante del LAFC en entrevista con GQ.

En cuanto al representativo A, reconoció andar a un gran nivel en la ; no obstante recordó que falta tiempo para 2022 y eso influiría en su rendimiento por el factor de la edad, y la consiguiente curva descendente de rendimiento.

"Actualmente puedo ser uno de los mejores jugadores mexicanos, pero eso es hoy y el Mundial es en tres años. A largo plazo no puedo tener certezas", enfatizó.