Carlos Vela: "LAFC no me dio facilidades para ir al Barcelona"

El crack mexicano explicó los motivos por los que nunca se dio su traspaso al cuadro catalán, que lo viene siguiendo desde hace más de un año.

Las extraordinarias actuaciones de Carlos Vela no pasan desapercibidas en Europa, donde incluso el Barcelona ha estudiado la posibilidad de incorporarlo a sus filas. El mexicano, en entrevista con GQ, explicó los motivos por los que nunca se dio su traspaso al cuadro catalán y permaneció en el LAFC.

"El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y, pues, yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: “Ah, quiero dos años y si no, no voy”. Dijeron cuatro meses y voy cuatro", dijo el crack mexicano, recordando los términos en los que se dieron las conversaciones.

Vela, además, explicó que el LAFC puso demasiadas trabas para impedir su salida temporal a . "LAFC no me dio facilidades para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí".

El Bombardero tiene grandes registros con el conjunto californiano, pues a pesar de no jugar como delantero centro, obtuvo el récord de más goles marcados en una misma temporada de la . Este año no ha sido la excepción, pues marcó ante Inter Miami y Philadelphia Union antes del parón por coronavirus.