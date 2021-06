Carlos Vela: “Hice lo que la gente espera de mí”

El Bombardero volvió a anotar con LAFC después de haber pasado por lesiones que hicieron menos su rendimiento.

Carlos Vela está de vuelta y promete que los goles sean una constante con Los Ángeles Football Club. El ‘Bombardero’ mexicano sumó una nueva anotación con el equipo de Bob Bradley y dio pie a la victoria sobre FC Dallas.

La historia de Vela en la presente temporada no había sido la esperada. Sufrió con las lesiones, incluso hicieron que minimizara su rendimiento al punto de que los problemas físicos fueran más que lo que podía hacer en la cancha.

El nacido en Cancún marcó por primera vez en 2021, en medio de una versión que Bradley y el propio club esperan que recupere para superar lo que fue el 2019 donde marcó 38 goles en 36 partidos.

“Mejor la verdad. Me voy recuperando, me voy sintiendo en mi nivel y simplemente hice hoy o hago lo que la gente espera y el club espera de mí, mis compañeros. A partir de aquí espero todo sea para mejor”, respondió a pregunta expresa de Goal.

“Comencé a sentir que estoy de regreso y este es el Carlos que el equipo espera, y quiero hacer las cosas que debo hacer. Por la necesidad de querer regresar rápido no estaba al cien, no estaba lo suficientemente recuperado para demostrar mi nivel y no lo había podido hacer”, agregó Vela.

LAFC escaló a la octava posición de la Conferencia Oeste con doce puntos, luego de una crisis futbolística en la que se habían visto inmiscuidos: “Tenemos que estar listos y mantenernos, testamos en una buena posición en la tabla. Debemos seguir subiendo y ponernos de vuelta en el lugar que esperamos estar”.