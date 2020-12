Carlos Tevez explicó por qué no pateó el penal ante Racing

El capitán de Boca le cedió la ejecución de la pena máxima a Sebastián Villa y, tras el partido, dio un argumento contundente de por qué lo hizo.

Una vez que Wilmar Roldán sancionó el penal por a falta de Lisandro López a Eduardo Salvio, se esperaba que Carlos Tevez, el capitán del equipo y veterano de mil batallas, se hiciera cargo de la ejecución, especialmente porque el encuentro aún estaba 1-0 y Boca necesitaba cambiarlo por gol. Sin embargo, el encargado de la ejecución fue llamativamente Sebastián Villa, quien finalmente puso el 2-0 definitivo.

Entrevistado por la televisación del encuentro, el Apache dio los motivos contundentes del cambio de planes: "ayer en el entrenamiento pateé tres penales y todos me los atajó Andrada. Villa me pidió patear y ayer había metido todos, me pareció justo que patee él".

En cuanto al triunfo, Carlitos se refirió a la fortaleza mental para sobreponerse al mal resultado de la ida, al asegurar que "tenía que salir el espíritu, hoy era más psicológico el partido que otra cosa. Sabíamos que teníamos que salir a presionar, que no podíamos salir a esperar. Nos tocaron el orgullo y salió el Boca que queremos todos".

"Ni cuando perdimos contra Racing éramos los peores ni ahora somos los mejores, tenemos que buscar el equilibrio", completó el líder del equipo.