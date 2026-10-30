Carlos Tevez admite que «quería matar» a Gary Neville tras su polémica salida del Manchester United y su fichaje por el Manchester City

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Carlos Tevez, exjugador del Manchester United y del Manchester City, ha hablado abiertamente de la profunda animadversión que sintió hacia Gary Neville tras su polémico cambio de club en Mánchester. El delantero argentino admitió que le enfurecieron las críticas públicas de su excapitán después de cambiar Old Trafford por el Etihad Stadium.

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Del United al City: el cambio de bando en Manchester

Tevez sacudió el fútbol inglés en 2009 al dejar el Manchester United para fichar por su acérrimo rival de la ciudad, el Manchester City. Por entonces, el City acababa de recibir una inyección de capital de Abu Dabi y estaba decidido a alterar la jerarquía establecida de la Premier League.

Tevez había cosechado grandes éxitos en Old Trafford, con dos títulos de liga y una Champions League. Sin embargo, una agria disputa contractual provocó su marcha al otro lado de la ciudad.

El delantero argentino se sintió agraviado por Sir Alex Ferguson y afirmó que el legendario entrenador escocés incumplió una promesa verbal de ficharlo de forma permanente al concluir su cesión de dos años. Esa tensión sentó las bases de una salida amarga y de una rivalidad duradera con Neville, su antiguo capitán, que acusó a Tevez de faltar al respeto al entrenador.

Las acusaciones de Neville y la furia de Tevez

La animadversión entre Tevez y Neville surgió después de que el lateral afirmara públicamente que el delantero había gestionado mal su salida. En una conversación en el canal de YouTube de Rio Ferdinand, quedó patente la magnitud de aquel enfrentamiento.

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Ferdinand le recordó a su antiguo compañero: «Cuando jugaba contra ti, querías matar a Gary Neville».

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Tevez sonrió con complicidad y explicó que su enfado se debía a que Neville desconocía lo que había ocurrido en los despachos. «Gary dijo que yo no respetaba a Ferguson. No me entendía. No entendía la situación», respondió Tevez.

El delantero señaló directamente a su antiguo entrenador como responsable de la ruptura. «Creo que Ferguson tuvo, desde el día en que hablamos, hasta seis meses para cumplir su palabra. Y no lo hizo», añadió Tevez. «Al contrario, empezó a dejarme en el banquillo».

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Una falta de lealtad

Neville nunca perdonó a Tevez que se marchara al otro gran equipo de la ciudad. El exinternacional inglés acusó más tarde al delantero de dejar de esforzarse durante sus últimos días en el United, lo que desencadenó una discusión en directo por televisión con quien entonces era el agente de Tevez, Kia Joorabchian.

Al recordar el traspaso, Neville dejó clara su opinión sobre las normas no escritas de jugar en el Manchester United. «No podía entender cómo podía querer forzar un traspaso a nuestro rival más cercano», declaró anteriormente Neville. «El City estaba construyendo un proyecto en aquel momento, pero no estaba ni cerca de donde estábamos nosotros. No podía entenderlo, esa falta de lealtad».

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Y añadió: «Llegas al United, te integras en el equipo y te comprometes con el club. No puedes irte a jugar con ellos. Si todavía contamos contigo, no puedes jugar con ellos».

Un legado duradero en la Premier League

Tevez se hizo notar de inmediato en el lado celeste de Manchester: marcó tres goles ante el United en una semifinal de la Copa de la Liga disputada a doble partido durante su primera temporada, aunque el City acabó perdiendo la eliminatoria.

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Pese a un enfrentamiento con el entrenador Roberto Mancini que tuvo una gran repercusión pública y lo mantuvo meses alejado del club, Tevez terminó reincorporándose al equipo. Desempeñó un papel crucial en el tramo final de la temporada en la que el City conquistó su histórico título de la Premier League de 2012 y consolidó su legado como figura central en el cambio de equilibrio de poder del fútbol de Manchester.