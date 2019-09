Carlos Romero: “Seguiremos esforzándonos a fin de poder salir de esta situación difícil”

El técnico de Águila habló del mal momento que vive su equipo.



El equipo campeón del fútbol salvadoreño no vive sus mejores días, ya que acumulan tres derrotas consecutivas y esto no gusta a la afición, sobre todo porque Águila no da muestras de querer salir del mal momento.

“El equipo está haciendo un gran esfuerzo que hasta el momento no está alcanzando para salir de este hoyo en que hemos caído”, explicó en conferencia de prensa el director técnico de los migueleños.





“Seguiremos esforzándonos a fin de poder salir de esta situación difícil que estamos pasando. Se viene Independiente en casa y luego hay dos salidas difíciles en Metapán y Santa Tecla que debemos saldar para salir de esto”, comentó el timonel emplumado.