Carlos Queiroz habló sobre las ausencias de James y Falcao en la convocatoria

El técnico portugués se refirió a las ausencias de los dos máximos referentes de la Tricolor ante Brasil y Venezuela.

Carlos Queiroz entregó la lista de convocados para las fechas FIFA de septiembre ante Brasil y Venezuela en con dos ausencias notables: James Rodríguez y Radamel Falcao García.

El '10' de la Tricolor sufrió nuevamente una lesión en el sóleo durante el partido del ante , mientras que el goleador aún se recupera de un golpe en un pie según confirmó Leonardo Jardim, técnico del Mónaco, que lo ha tenido por fuera de los dos últimos compromisos.

Al respecto, el técnico portugués señaló: "Sobre el tema James, es un tema que quería acabar primero con los otro jugadores que estaban lesionados. No le quiero dar importancia al tema, porque James es un jugador importante como es Mojica y otros jugadores que están lesionados: Falcao, Cuéllar que no puede estar también".

Queiroz no se quedó lamentando las bajas de sus dos etrellas y resaltó que hay que seguir adelante en procura de encontrar alternativas para que el equipo se mantenga de la mejor manera posible: "Lo más importante es que continuamos preparando soluciones, experimentando y dando oportunidades a otros jugadores, trabajar para ganar estabilidad en los procesos de organización de equipo".

"Tenemos que seguir adelante con un fútbol creativo, de mucha velocidad, de mucha penetración, de pases, de consistencia. Cuando no tengo un volante '10' pero sí tengo cuatro onces como Lucho (Díaz), Cuadrado, Moreno, Muriel, que pueden crear desequilibrios en toda la cancha, me siento muy feliz", agregó sobre cómo suplir la ausencia de James.

Sobre las posibilidades para tanto Rodríguez como Falcao García cambien de equipo, el estratega reveló que habló con ambos: "Son dos personalidades que tienen mucha experiencia, no son niños. Con su personalidad y experiencia seguro tienen en la cabeza muy claro lo que quieren. He estado hablando con ellos, muy carca de ellos y les he dado una opinión muy sencilla: No te olvides de ser feliz".

Para Queiroz, las realidades de los referentes "Son dos momentos diferentes, Falcao está en un momento diferente de su carrera; James si la solución es quedarse en Madrid, es lo que él quería y espero que allá sea feliz y pueda jugar".

Por último, dio una opinión contundente, enfocada en la situación que ha vivido Rodríguez en sus últimas temporadas: "Al final un jugador de fútbol tiene 10-12 años para disfrutar su profesión, si se queda 4 en el banquillo, es una vida perdida."