Carlos Pineda podría continuar su carrera en la MLS o España

Liga Nacional de Honduras: El representante del jugador indicó que tiene a varios equipos interesados por el mediocampista.

Parece que Carlos Pineda tiene las horas contadas en el fútbol hondureño. Aparentemente, el jugador de 22 años, quien terminó contrato con Olimpia, tiene ofertas desde el fútbol extranjero, más específicamente de la y .

Así lo explicó el representante del jugador, Víctor Fernández, en una entrevista con TD Radio: "Es incierto lo que va a pasar por lo que está viviendo el mundo. Pero con Carlitos la empresa a venido trabajando bien. Al reabrir el mercado se podrá ubicar".

"Son muy reales las posibilidades (de transferencia). Se está trabajando, ya había algo iniciado, simplemente hay que esperar cuando la empresa presente los contratos si sale algo en España o aquí en MLS. En las dos partes se están trabajando, simplemente hay que ser pacientes", agregó.

Más equipos

Fernández prefiere que Pineda siga su carrera en España: "A mí si me preguntan, lo veo para una segunda de España porque allá va aprender bastante. Aquí en la MLS los técnicos ya quieren jugadores hechos. No quiere decir que no sea un jugador hecho, pero va a ir a aprender más allá a Europa. En lo particular prefiero que vaya a Europa, pero no soy yo el que lo va a colocar, sino la empresa. Espero en Dios que así sea".