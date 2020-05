Carlos Hermosillo respalda a Carlos De los Cobos

El tercer máximo goleador mexicano le da su apoyo incondicional a su paisano.

Para nadie es un secreto que Carlos De los Cobos y Carlos Hermosillo son compadres, ya que el exartillero de la selección azteca es padrino de uno de los hijos del técnico de la Selección de El Salvador. Además, compartieron camerino en el club América, en los años ochentas.

El artículo sigue a continuación

Por el cariño que le tiene a De los Cobos, para Hermosillo no fue gracioso que la FESFUT le bajara un 40% del salario al seleccionador nacional, según expuso en el programa "el Banquillo": “Es una gente muy buena, mi compa es un hombre que ojalá lo valoren, yo no hubiera permitido que me bajaran sueldo, a pesar de la pandemia, que me puedas decir, es un hombre que ha trabajado, no le han regalado nada, hay un contrato y un convenio que se tiene que respetar”.

Más equipos

Sobre las maneras en cómo ha ganado los partidos la Selecta, el mexicano externó: “Prefiero un equipo que me gane y que me entregue resultados a que juegue bonito. Quizás un equipo que no me puede llenar el ojo, pero si se para muy bien, defiende muy bien, y gana partidos, prefiero eso”.