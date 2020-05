Carlos García, sobre Metapán: “El equipo se ha reforzado muy bien y la verdad que eso motiva”

El jugador de Isidro Metapán dio su opinión de los nuevos compañeros.

Carlos García se perdió los últimos seis meses en los por una lesión en la rodilla derecha, y acaba de renovar por un año con los caleros, ya que Víctor Coreas pidió que se le ampliara el contrato

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Sobre las nuevas incorporaciones para el torneo Apertura 2020, García dijo: “El equipo se ha reforzado muy bien y la verdad que eso motiva. Ha llegado Herbert Sosa, Álex Larín, Ricardinho quienes son gente de peso y esperamos que todo el que venga lo haga bien porque estamos en deuda con la afición del Metapán. Es duro estar en el banco y las gradas, por eso quiero luchar para jugar”.

“Lastimosamente me lesioné y ya no pude seguir jugando. Me perdí los últimos seis partidos y el equipo se iba levantando. Si bien casi no teníamos gol, con el pasar del torneo sabíamos que podíamos mejorar. Este parón por la cuarentena me ha venido bien en ese sentido porque he podido descansar”, sostuvo sobre el proceso de recuperación de la lesión y lo que le tocó vivir.