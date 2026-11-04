El PSV sufrió el miércoles por la noche una derrota especialmente frustrante en la Champions League. El equipo de Peter Bosz perdió 1-2 en casa ante el Club Brujas, que aprovechó los espacios que dejó el PSV. El exjugador del Ajax Carlos Forbs marcó el gol de la victoria en Eindhoven.

Se esperaba un partido abierto en Eindhoven, y así fue: la primera parte estuvo repleta de ocasiones. La más clara la tuvo Sergiño Dest, que se plantó solo ante la portería tras un magnífico pase de Ivan Perisic, pero remató sin fuerza y Yann Sommer pudo detener el balón.

El PSV tenía una ligera superioridad, pero se vio por detrás en el marcador a los 25 minutos. Nicolò Tresoldi, en plena forma, remató de cabeza con precisión un centro de Joaquin Seys. Fue un golpe para el equipo de Bosz, que después incluso se libró de encajar otro gol. Forbs se plantó dos veces solo ante Kovár, pero le faltó precisión en la definición: en la primera ocasión disparó muy por encima del larguero y, poco después, estrelló el balón contra el portero checo.

En el otro extremo, el PSV creó peligro de forma esporádica. La velocidad de Ruben van Bommel resultó ser un arma, aunque el equipo de Eindhoven no supo aprovecharla lo suficiente. Dest fue quien más cerca estuvo del empate tras una gran jugada, pero volvió a encontrarse con Sommer.

Tras el descanso, el PSV tenía que cambiar de planteamiento, y eso dejó aún más espacios en el campo. El Club Brujas dispuso de enormes ocasiones al contragolpe para ampliar su ventaja, pero los belgas estuvieron extraordinariamente imprecisos en los últimos metros. Pronto lo pagaron caro: en el minuto 54, Kodai Sano empató para su equipo con un disparo desviado por un rival: 1-1.

El PSV obtuvo así la recompensa a su esfuerzo y aún tenía tiempo suficiente para darle la vuelta al partido. El equipo se volcó en ataque, pero olvidó que defender también forma parte del fútbol. Tras una costosa pérdida de balón de Mijnans, un solo pase en profundidad dejó todo completamente abierto y el rapidísimo Forbs lo aprovechó: 1-2.

En los últimos minutos, el PSV lo intentó todo para remontar, pero no lo consiguió. Sommer detuvo un lanzamiento de falta de Esmir Bajraktarevic, la última ocasión del partido. El Club Brujas se llevó así la victoria y la clasificación para los playoffs de la Champions League se ha convertido en una tarea muy difícil para el PSV.