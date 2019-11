Carlos De los Cobos no quiere jugar en enero y febrero

El Seleccionador sugiere no disputar los partidos ante Islandia y Estados Unidos.

Carlos De los Cobos sabe que tiene una ventaja importante para clasificar a la hexagonal rumbo al Mundial de Catar 2022, ya que tiene a Canadá 16 puntos abajo en el ránking de CONCACAF tras finalizar la Liga de Naciones. La Selecta debe mantenerse en la sexta casilla de la tabla de la región hasta junio del próximo año para lograr ese objetivo.

“Los que tienen que arriesgar en estos meses de enero y febrero sería la selección de Canadá, son meses en los que no podríamos contar con nuestros jugadores y jugar un partido sin tener la base de los jugadores que han venido jugando es un riesgo”, dijo De los Cobos.

“Yo le sugerí al presidente (Hugo Carrillo) que no juguemos estos partidos porque es un riesgo y me gustaría que sea el presidente (de la FESFUT) que lo confirme y quizá no se jueguen estos partidos”, agregó el seleccionador, quien ya consiguió meter a la Selecta a la 2021 y ascendió a la Liga A.