Carlos Carrillo espera seguir jugando

El defensa quiere jugar el próximo torneo Apertura 2020.



El zaguero Carlos Carrillo quiere retomar a la actividad profesional en la cancha, y es que no pudo jugar el pasado torneo Clausura 2020 que fue dado desierto, puesto que demandó al Independiente, nunca resolvieron su caso en la Fesfut y eso le imposibilitó firmar con otro equipo.



Carrillo tiene un negocio de venta de cocteles junto a su esposa y sobre ese emprendimiento y el fútbol, indicó: “Pienso que si no juego en un equipo que tenga sede en San Salvador ya no jugaría. Creería que está cerca mi retiro. No me quiero descuidar de mi negocio, ya que me está yendo bien”.



“Quiero tratar la manera de dejarles algo a las nuevas generaciones. Este es un paso grande con la creación de la Asociación. Hemos tenido el valor de hacerlo cuando muchas generaciones han querido hacerlo. Esperamos ser parte de la estructura del fútbol a partir del próximo congreso”, agregó el defensor.