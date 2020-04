Carlos Bianchi, el hombre que se acostumbró a conquistar América

El Virrey, que este domingo cumple 71 años, es el director técnico más ganador de la historia de la CONMEBOL Libertadores.

Parece imposible de imitar. Parece imposible igualar sus logros. Carlos Bianchi se convirtió en sinónimo de a fuerza de triunfos y más triunfos. Una leyenda total del fútbol. Un hombre que se acostumbró a ganar. No hay otra opción para él. Ganar o ganar.

Cuentan aquellos que lo vieron jugar que era un goleador imparable. Potente y definidor excepcional, con enorme efectividad. De esos que festejaban seguido, con clase y elegancia. Autor de más de 400 goles en sus 18 años de carrera dentro del campo de juego. Llevó sus gritos a Europa. Gran parte de su vida se la pasó amargando a rivales franceses, pero haciendo festejar a los hinchas de Stade de y París Saint-Germain. En Sudamérica sólo jugó en Vélez Sársfield, pero nunca defendió esa camiseta en el plano internacional.

Su carrera como entrenador fue diferente. Los éxitos se dieron en su tierra.

Tras empezar a dirigir en , volvió al Fortín en 1993 para estar del otro lado de la línea de cal, vestido siempre con una elegancia particular. Y seguía festejando goles como cuando él los convertía.

Parece increíble, pero el primer partido internacional que lo tuvo como actor en Sudamérica fue en 1994, en la primera Libertadores en la que dirigió a Vélez, y tuvo como rival casualmente a . Quién iba a decir lo que iba a venir en esos siguientes diez años. Más difícil no podía ser: integró el grupo con el Xeneize y los clasificados brasileños (Palmeiras y Cruzeiro). Para sorpresa de muchos, el Fortín terminó como puntero de la zona -contra el conjunto de la Ribera empató de local y ganó de visitante, mientras que ganó los otros dos encuentros de local-. Boca quedó eliminado en la primera ronda y el Vélez del Virrey levantó por primera vez la Copa. A fin de año se hizo dueño del mundo: el Fortín venció a Milan en la Intercontinental en . Historia pura.

La historia iba a dejar escrita la efectividad de sus equipos en las definiciones mano a mano: con Vélez en 1994 ganó tres de las cuatro series por penales y se consagró campeón haciendo historia en el club que lo vio nacer, crecer, gritar y festejar. Todo el tiempo festejar.

En 1998 se mudó a Boca, aquel equipo que había sido el primero al que se enfrentó en el plano internacional. Hizo historia. Es el dueño de la historia. Ganó todo campeonato que se le puso enfrente. Fue el técnico del equipo con mayor invicto en torneos locales -40 partidos sin perder de manera consecutiva-. Tras lograr el bicampeonato en el torneo argentino, en su primera Copa Libertadores en el Xeneize, en 2000, formó uno de los mejores equipos de la historia: puntero del grupo, eliminó a River en cuartos de final y se consagró en el Morumbí, como había hecho con el club de Liniers. Y por penales, también como en el 94. ¿Algo más? Su equipo le ganó con total autoridad al de los 'Galácticos' en la final Intercontinental.

Pero había nuevos desafíos: llegó 2001 y la historia fue similar. Otra vez levantó el trofeo más importante de Sudamérica. Fue tras ganarle la final a en la Bombonera. Por penales, como en el 94 y en el 2000. Estaba acostumbrado a ganar. Tan acostumbrado que renunció a su cargo tras la primera final en la que no pudo consagrarse: a fin de aquel año perdió la Intercontinental contra Bayern Munich y dijo adiós.

Pero sólo pudo estar alejado un año. La historia lo demandaba y en 2003 regresó a Boca donde, obviamente, ya era ídolo. Tanto o más que en Vélez. Y lo primero que hizo, nuevamente, fue ganar una Libertadores. Otra vez en . En el Morumbí, como en el 94 y en el 2000. La quinta del club, la cuarta personal. Números que son una locura: al día de hoy, Bianchi es responsable de la única Libertadores que ganó el Fortín y de la mitad de las que consiguió el Xeneize en toda su historia. Y ese año ganó su tercera Intercontinental: fue contra Milan. Sí, como en el 94. La tercera y última del club de la Ribera.

Los últimos capítulos de este triunfador películar marcan la edición 2004, con una inmensa alegría para su gente: eliminó en semifinales a River, en el Monumental, pero cayó en la final frente a . El hombre estaba acostumbrado a ganar. No pudo resistir otra derrota. Y renunció. Estaba tan acostumbrado a vencer que, tras aquella caída en , no se quedó a la premiación: "No sabía que le entregaban medallas al segundo", deslizó irónicamente.

Bianchi, el dueño de la gloria eterna, el que este viernes 26 de abril cumple 71 años. El más ganador de todos. El líder de las victorias menos pensadas, de las hazañas más resonantes. El dueño de los festejos más importantes. El hombre para el que ganar era una simple costumbre.