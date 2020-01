Carlo Costly anticipa que el final de su carrera puede llegar pronto

Primera División de Honduras: El experimentado delantero de 37 años se pone plazos en caso de no rendir como jugador de Platense.

Carlo Costly regresó al lugar donde todo empezó para él en la actividad profesional. Es que el delantero de 37 años tuvo una larga carrera con pasos por el fútbol polaco, inglés, rumano, mexicano, estadounidense, griego y chino, pero su regreso, en esta etapa de su vida, es a su primer hogar en Honduras.

El nacido en San Pedro Sula llegó a un acuerdo con la directiva de Platense tras haber abandonado Marathón y retorna a un club en el que debutó allá por el 2006. "Es algo muy motivante, alegre de estar de vuelta al equipo que me abrió las puertas cuando recién llegue en el 2006. Vestir nuevamente la camisa de Platense para mí es un orgullo y esperemos defenderla a muerte", señaló el que vistiera también la camiseta del seleccionado catracho.

Costly jugó también en Olimpia y Real en su país, además del mencionado conjunto esmeralda con el que no renovó recientemente y del cual tuvo estas palabras: "No es que no haya llegado a un arreglo, nunca me comunicaron nada. Mi esposa fue la que me dijo que vio en Twitter que me estaban dando las gracias. Así es el fútbol. Hoy encontré un equipo donde puedo hacer lo que me gusta", valoró en declaraciones que consigna el sitio Diez.

Asimismo, el jugador sampedrano reconoció que se pone plazos a esta altura de su carrera. "Si no se me dan bien las cosas, en este torneo serían los últimos seis meses de mi carrera. El cuerpo ya está un poco cansado, pero si seguimos haciendo bien las cosas, vamos a seguir otros seis meses más. Esperemos que se den bien las cosas para seguir, de lo contrario vamos a colgar los tacos", sentenció.