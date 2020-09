Carlo Ancelotti resaltó la capacidad de James Rodríguez como asistidor

El entrenador de Everton habló de las cualidades que tiene el colombiano a la hora de asistir a cualquier delantero.

Carlo Ancelotti volvió a hablar de James Rodríguez y lo hizo en la rueda de prensa previa al duelo entre y por la Premier League. El entrenador italiano resaltó las cualidades del colombiano, su capacidad de asistidor, y trajo a colación números del pasado.

"Con James en el Madrid, Cristiano Ronaldo marcó 56 goles. Eso no tiene nada de coincidencia. Esperamos que ese talento nos dé una mano a nosotros", dijo el italiano con relación a lo que podría hacer James para trabajar de la mano con Dominic Calvert-Lewin.

Ancelotti añadió que la dupla Rodríguez - Calvert-Lewin puede hacer mucho daño y que tiene todo para convertirse en una de las mejores del fútbol inglés, algo que, por supuesto, beneficiará a Everton.

"Si marca 20 goles esta temporada me daré por bien servido. Y sé que James será vital para llegar a esta cifra", aseguró Carletto.

Zidane sobre James y Bale: "Triunfaron aquí"

De otro lado también habló Zinedine Zidane, técnico de , sobre el volante colombiano y Gareth Bale ahora que ambos terminaron su vínculo con la Casa Blanca y recalaron en la Premier League.

"No creo que sea así, todos los jugadores que me estás diciendo han triunfado aquí o fuera. Que jueguen unos más que otros es culpa mía. Pero de los jugadores que me hablas creo que han triunfado en el Madrid, que lo hicieron bien tanto aquí como fuera", precisó el francés a la pregunta sobre si consideraba que tanto Rodríguez como el galés habían triunfado o fracasado en el Blanco.

Recordemos que Everton suma dos triunfos en la misma cantidad de salidas en lo que va de la Premier y que James ya marcó su primer tanto con el club de .