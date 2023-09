Carlo Ancelotti "No es verdad que no me atreva a dejar en el banquillo a Kroos y Modric"

Ancelotti dejó varios titulares en una rueda de prensa en la que se le preguntó si le molesta que Xabi Alonso suene como su relevo en el Real Madrid.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció este martes ante los medios de comunicación antes del encuentro frente a Las Palmas de la séptima jornada de LaLiga.

El técnico italiano salió al paso de las críticas recibidas tras la derrota 3-1 ante el Atlético de Madrid, dijo que "son normales" y confirmó que Dani Carvajal, Vinicius Jr. y Arda Güler ya están disponibles. Además, afirmó que "no es verdad" que no se atreva a dejar en el banquillo a Toni Kroos y Luka Modric.

Por otro lado, aseguró que le gustaría que Xabi Alonso, Raúl González Blanco o Álvaro Arbeloa sean algún día entrenadores del Real Madrid.

Estas son sus declaraciones más destacadas:

Las críticas: "Son normales cuando las cosas no salen bien, no me importan, es parte de ser entrenador del Real Madrid. Hay que ver las cosas que hemos hecho bien, que son muchas, y las que hemos hecho mal, que son pocas pero hay que concentrarse. Mi evaluación es distinta a la que hace todo el mundo, sé lo que tenemos que hacer teniendo en cuenta que hasta ahora lo hemos hecho bien, mejorando cosas. Cada sistema tiene su debilidad, el rombo no es el sistema perfecto, cada uno tiene su debilidad. Nos permite presionar más arriba y recuperar, pero a veces te descolocan porque los interiores no tienen el tiempo de replegar, y en eso trabajamos. La carencia es bastante evidente".

Novedades: "Todos están disponibles salvo Courtois y Militao. Hay que ver cómo vamos dando minutos".

Le gustaría renovar: "Todo el mundo sabe que me encuentro muy bien aquí, ahora no es el tema más importante. Hay muchos partidos en estos momentos".

Los goles en los primeros minutos: "Ha pasado demasiadas veces y hay que tener actitud. Nos han hecho daño muchas veces".

La falta de delanteros: "Pueden opinar porque el fútbol es una pasión para todos, cada uno tiene que tener sus ideas. No puedo entrar en esto. El equilibrio es lo más importante y lo tengo en los genes. Soy capaz de evaluar bien. Poner en duda todo me parece mucho".

Sobre Arda Güler: "Le falta acostumbrarse al juego del equipo. Lo que ha mostrado en este tiempo es que es un gran talento, esto es solo genética".

Por qué tantos cambios vs. Atlético: "Lo que ha cambiado de Bellingham es solo en defensa, en ataque era lo mismo. He cambiado la posición de Luka a la media punta pero ya lo había hecho antes".

Problemas en defensa: "Sí, hemos visto los goles encajados. Teníamos que ser más contundentes, con más posición de jugadores en el área".

La críticas: "¿Me pueden hacer un resumen? Porque yo no las he visto. ¿Cuáles? A mí no me molesta nada. Que no me atrevo a dejarles en el banquillo a Modric y Kroos no es verdad. No han jugado mucho y cuando han entrado han aportado. Si tengo que contestar a todas las críticas tengo que pasar mucho tiempo aquí y creo que no es necesario".

Si piensa en otros sistemas: "Como digo cada uno tiene sus pros y sus contras. Con este la posición de Bellingham nos ha dado ventaja y creo que se adapta a los jugadores que tenemos. Contra el Atlético nos hemos olvidado un poco de lo que hay que hacer".

Qué ha pensado tras ver el derbi otra vez: "Nos han condicionado los dos primeros goles encajados. Hay errores que nos han costado demasiado".

Los cambios posibles: "Los errores que hacen los nuevos entrenadores es que dan demasiada información y eso yo creo que quita un poco la creatividad. Sin balón es concentración, sacrificio y con balón depende la creatividad. Yo no le voy a decir a un jugador cuando ataca mi interpretación con el balón, ahí yo no entro porque no quiero quitar la creatividad de cada uno".

¿Le molesta que suene Xabi Alonso?: "Le he tenido como jugador y tiene un gran conocimiento, tiene esa capacidad, le deseo a él, a Raúl o Arbeloa ser entrenadores del Madrid porque les quiero mucho y ojalá un día puedan ser entrenadores del Real Madrid".