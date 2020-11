Carlo Ancelotti: "Lo que pase en la Selección Colombia no es nuestro problema"

Sabía que le iban a preguntar por eso y cuando lo hicieron fue tajante: "Lo que pase en no es nuestro problema". Así, Carlo Ancelotti cerró el tema de James Rodríguez y Yerry Mina y una posible baja de ánimo para el duelo entre del ante el Fulman este domingo por la Premier League.

"Solo les dimos la bienvenida a James y a Yerry. Claro que están decepcionados por los resultados, pero tenemos que enfocarnos en nuestros partidos", explicó.

En conferencia de prensa en la mañana de este viernes, Carletto prefirió hablar de la condición en la que llegaron los jugadores y si podrán estar o no con el : "Sí, llegaron un poco cansados del viaje, pero están bien físicamente. Los dos han dado negativo por COVID-19 y los noté muy bien en el entrenamiento".

Además, agregó: "Puede que estén golpeados, es normal, pero acá es otra cosa, el chip es diferente y ellos lo saben. Deben estar enfocados en lo que viene para nosotros".

