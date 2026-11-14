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Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, ha criticado duramente el arbitraje tras la dramática derrota de su equipo por 3-2 ante Japón en un amistoso disputado el sábado. El veterano técnico italiano fue enviado a la grada durante un tenso final en el Estadio Nacional de Singapur, donde Brasil acabó perdiendo por un gol encajado en los últimos minutos.

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Caos en Singapur: Ancelotti ve la roja

El ambiente en el Estadio Nacional de Singapur se enrareció en los últimos instantes del enfrentamiento entre Brasil y Japón. Pese a los dos goles de Vinicius Junior, Brasil no pudo frenar a una selección japonesa letal. Cuando Sakamoto marcó en el tiempo añadido para sellar una victoria memorable de Japón, el banquillo brasileño estalló en protestas. En medio de la tensión, el árbitro Jansen Foo Chuan Hui mostró la tarjeta roja a Carlo Ancelotti, que se quedó atónito en la banda.

Tras la derrota, Ancelotti se apresuró a aclarar por qué lo había expulsado el árbitro. «Me mostró la tarjeta roja porque dijo que no era capaz de controlar al banquillo y que todos los jugadores estaban en el campo. Esa es la razón», reveló el técnico de 67 años, según recoge Lance.

Críticas a la actuación arbitral

Ancelotti fue contundente al valorar la actuación del árbitro y sugirió que designarlo para un partido internacional de tanta repercusión había sido un error. Aunque reconoció la calidad del fútbol que se vio sobre el campo, consideró que al colegiado le faltó la autoridad necesaria para gestionar la tensión entre dos selecciones de primer nivel.

«Es una lástima el resultado, porque no nos gusta perder, pero tenemos que fijarnos en lo que hicimos bien. Hay muchas cosas. Algunos jugadores jugaron por primera vez y demostraron calidad. Durante 70 minutos, el equipo estuvo bien. El resultado, obviamente, está condicionado por la actitud del árbitro, que no pitó», afirmó Ancelotti. Y añadió: «Pero no es culpa suya; era un partido de alto nivel y creo que no tenía la experiencia necesaria para dirigir un encuentro de este tipo».

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Elogios a la disciplina táctica de Japón

Ancelotti también elogió al rival y reconoció que el auge de Japón en el fútbol mundial no es fruto de la casualidad. Destacó su organización y su intensidad física como factores clave para complicarles las cosas a sus estrellas, especialmente en las transiciones, donde Japón logró neutralizar la conocida amenaza de Brasil al contraataque.

«Japón sigue igual: es un equipo muy bien organizado, con mucha intensidad. Lucha mucho para evitar nuestros contraataques. Estoy satisfecho con el partido que hicimos, salvo por el inicio, que no fue bueno. Después creo que reaccionamos muy bien, tuvimos la oportunidad de empatar y de intentar ganar», concluyó Ancelotti.

Con la vista puesta en Singapur

La derrota es la segunda de Ancelotti en sus primeros 21 partidos al frente de la pentacampeona del mundo, ambas en amistosos. Aunque aumenta la presión para que el equipo ofrezca actuaciones más convincentes, el entrenador sigue centrado en el proceso de desarrollo de la plantilla. Brasil permanecerá en el sudeste asiático para continuar su gira, con la esperanza de rehacerse de inmediato de este último revés. Volverá al mismo estadio el martes para disputar otro amistoso, esta vez contra la selección de Singapur.