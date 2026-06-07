Carlo Ancelotti convoca un sustituto del lesionado Wesley para la selección brasileña que disputará el Mundial

La CBF confirmó el domingo que Wesley França se perderá el Mundial tras lesionarse el sábado en el amistoso contra Egipto. Será reemplazado por el centrocampista Éderson.

Sufrió una lesión en la ingle antes del minuto 15, abandonó el campo llorando.

Se confirmó su peor pesadilla: se pierde el Mundial. Es un duro golpe para Wesley, quien esta temporada brilló en la Roma como uno de los mejores laterales de la Serie A.

Paulo Henrique (Vasco da Gama) y Vitinho (Botafogo) parecían los candidatos más lógicos, pero finalmente se quedaron fuera.

Ancelotti ha convocado al mediocampista Éderson, quien fichará por el Manchester United por unos 45 millones de euros.

Fabrizio Romano asegura que los trámites oficiales de su traspaso se completarán en julio, tras el Mundial. El centrocampista de 26 años suma tres partidos con la Seleção.

Brasil no gana un Mundial desde 2002 y busca acabar con esa sequía el próximo verano, tras 24 años. En la fase de grupos enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia.



