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El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha tratado de rebajar la tensión con los clubes europeos al asegurar que la salud de sus jugadores siempre será lo primero. En la previa del amistoso contra Japón, el técnico italiano también reveló que la actual ventana de selecciones es la última oportunidad para que los jugadores menos habituales entren en sus planes a largo plazo.

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La salud de los futbolistas, la prioridad

En respuesta a la creciente preocupación de los grandes clubes europeos por el desgaste físico de los jugadores internacionales, Ancelotti ha hecho una promesa firme. El veterano entrenador aseguró que Brasil nunca arriesgará el estado físico de un futbolista durante las ventanas internacionales. En declaraciones a los medios en Singapur, el italiano dejó claro que cada decisión sobre los minutos de juego se basa en datos rigurosos y en el objetivo de devolver a los jugadores a sus clubes en óptimas condiciones.

«La prioridad es siempre la salud del jugador. Si está al 100 %, entrena. Si está al 100 %, juega. Y en este aspecto controlamos los minutos que jugará. Esta semana Bruno no entrenó por molestias. Ahora está bien y puede jugar. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Evaluaremos y siempre disponemos de toda la información necesaria para controlar el kilometraje tanto en los entrenamientos como en los partidos. Los clubes pueden estar tranquilos con la selección. La prioridad para todos es la salud del futbolista. Nos gustaría devolver siempre al jugador preparado para jugar y sin lesiones», explicó Ancelotti, según recoge Globo.

El fin de la etapa de pruebas

Más allá de las novedades sobre el estado físico de los jugadores, Ancelotti señaló un cambio importante en su planteamiento táctico. Desde que asumió el mando tras el último Mundial, el entrenador ha utilizado distintos amistosos para evaluar a un amplio grupo de futbolistas. Sin embargo, confirmó que el periodo de pruebas está a punto de terminar. A partir de marzo de 2027, la atención se centrará en la cohesión del grupo y en establecer un once titular estable de cara al próximo torneo de la Copa América.

«Tenemos jugadores de un nivel muy alto. Tenemos opciones en algunas posiciones y algo menos en otras, pero hay tiempo. La valoración de este periodo desde el Mundial es muy positiva. Hay algunos jugadores a los que hemos observado que no están aquí; podrían estar en la próxima convocatoria, pero no son muchos. El grupo está más o menos completo», afirmó.

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Pruebas tácticas ante Japón

Pese a que la etapa de pruebas está cerca de terminar, Ancelotti seguirá experimentando con algunas opciones tácticas en el próximo partido contra Japón en Singapur. El técnico pretende situar a Rayan en una posición de centrocampista más adelantada, justo detrás de un trío de ataque extremadamente rápido formado por Vinicius Junior, Raphinha y Estevao. Además, se espera que utilice a Marlon Gomes en una posición más retrasada, como mediocentro defensivo, mientras el cuerpo técnico busca reforzar sus opciones en el centro del campo.

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«Es un momento de pruebas que terminará en esta ventana de la FIFA. En la siguiente, cerraremos un poco más el grupo. Ha sido un periodo que nos ha dado mucha información sobre los jóvenes. Sabemos que tenemos jóvenes con mucho talento, muy comprometidos, y eso nos da confianza de cara al futuro», señaló Ancelotti.

Un mensaje para la afición

Ancelotti también dedicó unas palabras a los seguidores brasileños que siguen la selección desde su país, muchos de los cuales se levantarán de madrugada para ver el partido en Singapur. Rechazó la idea de que tuviera que convencerlos para que lo vean, señalando la pasión «espectacular» que sienten por la selección más allá de la diferencia horaria. El entrenador prometió que el equipo responderá con una buena actuación.

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«No tengo que decir nada. Sé que los aficionados se levantan muy temprano para ver a la selección. La selección brasileña recibe un cariño espectacular de los aficionados, especialmente en Brasil. Quizá tendría que pedir a los aficionados de otros países que se levanten temprano, pero no en Brasil. Van porque quieren estar cerca, quieren apoyar, y la selección jugará bien», concluyó Ancelotti.