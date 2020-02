Carles Pérez: "Me quitaron mi sueño de jugar en el Barça sin motivo"

"Me quitaron mi sueño sin razón"

El delantero de la atendió a "Mundo Deportivo" tras estrenarse como goleador en su nuevo equipo y habló de su salida del Barça: "¿Si estoy dolido? Más que nada por las maneras. Creo que no se han portado bien al final, pero estoy agradecido al . Soy un chico que lo ha dado todo por el Barça desde pequeño", comenta Carles.

El punta romanista reprueba las formas con las que le hicieron salir del FC Barcelona: "Mi sueño era llegar al primer equipo, lo conseguí y ahora me lo quitaron sin razón. Y más con las actuaciones que estaba haciendo. Hablan mucho de cantera y al final demuestran lo contrario. En fin, no tengo una mala imagen del Barça, estoy agradecido, pero no me gustaron las formas. Nada más", asegura.

Sobre el reciente fichaje de Braithwaite por parte del Barça, Carles Pérez comenta: "A veces se toman decisiones acertadas y otras no. Y ahora ellos tienen que buscarse la vida. Pienso en lo que dijo Cucurella. En el Barça siempre se quiere ganar, pero ya no se tiene paciencia con los canteranos" comenta, para añadir que "al final estoy agradecido al Barcelona por todo lo que me ha dado. Todo lo que sé lo he aprendido allí y gracias a ellos he podido llegar a un gran club como la Roma".

Más equipos

Y acerca de la opción de tanteo que sigue manteniendo el Barça y la posibilidad de volver, dijo: "Desde que salí no he pensado en eso. El Barça es pasado y estoy centrado en la Roma, aunque no sé qué pasará en el futuro".