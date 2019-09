Carevic: "No hicimos un buen partido, pero hay que rescatar que ganamos"

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Alajuelense no quedó conforme con sus jugadores pese al triunfo de su equipo ante Limón.

Lo único que Andrés Carevic pudo sacar como positivo del triunfo por 2-1 ante Limón del martes fueron los tres puntos. El entrenador argentino de Alajuelense fue crítico de casi todo lo demás que hizo el equipo en su estadio.

"Creo que no hicimos un buen partido, fuimos imprecisos, tuvimos muchas equivocaciones, pero al final de cuentas hay que rescatar que ganamos tres puntos más, que es lo positivo para nosotros, que nos sigue dejando en lo alto de la tabla. Limón hizo un buen partido, pero nosotros nos llevamos el resultado", dijo Carevic en conferencia.

Aunque sacaron ventaja de 9 puntos en lo más alto de la tabla, el argentino prefiere la cautela. "Creo que hay varios equipos que lo están haciendo muy bien, nosotros también tenemos una muy buena ventaja, todavía quedan nueve fechas, quedan 27 puntos, son muchos puntos, entonces creo que no se puede dar nada por hecho", explicó.

Y siguió: "Nuestro primer objetivo es clasificar y después a lo más alto que podemos llegar será lo mejor. Hay muy buenos planteles, no solo Saprissa, sino tanto San Carlos, Heredia, Santos, Cartago que están ahí, entonces seguramente harán ellos sus partidos para intentar sumar puntos y llegar arriba".

Para cerrar, Andrés Carevic intentó bajar un cambio con respecto a las críticas hacia su equipo: "Vivo los partidos muy intensos durante los 90 minutos. De que me moleste no, pero claro que uno quiere que el equipo juegue bien, que desarrolle lo que se trabaja, pero a veces las cosas no salen".