Carevic: "Creo que el equipo lo está haciendo bien"

Primera División de Costa Rica: El entrenador argentino habló después del 1-1 ante San Carlos y remarcó que no tuvieron suerte.

Alajuelense no pudo volver al triunfo en el Clausura luego de igualar este miércoles por 1-1 ante San Carlos como visitante. Tras el partido, el argentino Andrés Carevic habló sobre la mala suerte que tuvo su equipo para llevarse los tres puntos.

“Con el tema de definición no me preocupa, creo que falta esa cuota de suerte de que tenemos 6-7 tiros en el palo de lo que va el torneo. Si son cinco centímetros son goles y en este momento creo que el equipo lo está haciendo bien, está desarrollando bien y al final de cuentas por centímetros no aparecen los goles”, dijo el DT ante la prensa.

Y agregó: “Esa cuota de suerte en cualquier momento se va a revertir porque el equipo genera, llega y porque desde que arrancó este segundo torneo hemos estrellado algunos tiros en los palos. Creo que no es de preocupación, sino creo que nos falta esa cuota de suerte”.

Igualmente, aceptó que deben practicar la definición con sus delanteros: “Tenemos que estar un poco más finos sí, en algunas definiciones. No las que pegan en el palo, sino otras que erramos. Es cuestión de seguir trabajando en eso, de seguir dialogando con ellos de tener esa tranquilidad para poder resolver".