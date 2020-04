Cardona: "Mi vuelta a Boca estaba en un 98% asegurada"

El colombiano reveló por qué no pudo concretar su vuelta al Xeneize a principios de año y dijo que "el sueño de regresar sigue intacto".

Luego de la fallida vuelta de Edwin Cardona a Boca durante el mercado de pases anterior, el colombiano contó los motivos por los cuales no se concretó su regreso al fútbol argentino. Sin embargo, el jugador de de Tijuana dejó la puerta abierta volver a vestir la camiseta del Xeneize.

"Mi vuelta a Boca estaba en un 98% asegurada, pero lastimosamente hubo un tema personal con mi hijo, y eso detuvo la contratación. Después no se pudo llegar a un acuerdo" aseguró el mediocampista, en un Instagram Live con el pastor Chris Méndez. "Pasaron temas personales por los cuales no hubo arreglo, aunque el sueño de regresar sigue intacto", remarcó, en diálogo con AS .

Además, el cafetero se refirió a los rumores del supuesto accidente que sufrió y que ocasionó la cancelación del pase. “La persona que tenga pruebas de mi caída en una moto, que las muestre. Mi familia y yo sabemos qué pasó. Estaba en bicicleta, mi hijo estaba en otra y se iba a caer. Cuando lo agarré, se me voló la mano y la muñeca, pero no pasó a mayores”, explicó.

Más equipos

Por último, el jugador de Xolos de Tijuana remarcó su deseo de retornar al club de la Ribera. "Estoy muy tranquilo. Con las ganas y el deseo de volver a Boca, porque se extrañan muchas cosas", cerró.