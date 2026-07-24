Cardinale: «Camarda y Comotto, símbolo de la visión del Milan, del futuro y de nuestro compromiso. Prioridad para los futbolistas de la cantera»

Esta mañana el Milan anunció las renovaciones de Francesco Camarda y Christian Camatta. El presidente del Milan, Gerry Cardinale lo comentó así





«Nuestro compromiso a largo plazo al renovar los contratos de Camarda y Comotto es plenamente coherente con la visión que he trazado para el club desde que me convertí en su propietario.









Daremos prioridad a los jugadores formados en nuestra cantera, los acompañaremos en su proceso de crecimiento y aprovecharemos al máximo su potencial para que contribuyan a los éxitos del equipo sobre el campo.





Ambos representan lo mejor del Milan: nuestra cantera y la dirección que el club pretende seguir en el futuro. Llevar la camiseta del Milan debe ser un privilegio. Y es precisamente en eso en lo que queremos centrarnos, asegurándonos de contar con una organización capaz de formar jugadores que encarnen de la mejor manera los valores del Milan y lo que el club representará en los años venideros. Tanto Camarda como Comotto son el emblema de lo que significa ser el Milan: jugamos para ganar y ellos son ganadores».