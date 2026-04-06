Caragher se despide de Mohamed Salah con unas emotivas palabras: «Excepcional desde el principio»

El exjugador del Liverpool Jamie Carragher se ha pronunciado de forma positiva sobre la trayectoria del astro egipcio Mohamed Salah con los «Reds», subrayando lo difícil que será sustituirlo y la importancia de la estabilidad y el compromiso a la hora de construir un legado futbolístico.

Estas palabras positivas de Carragher llegan tras el reciente anuncio de Mohamed Salah de que abandonará el Liverpool al final de la temporada 2025-2026, a pesar de que su contrato sigue vigente hasta el verano de 2027.

El astro egipcio aún no ha decidido su próximo destino, en medio de especulaciones sobre un posible traspaso a la liga saudí o a la liga estadounidense, o su continuidad en Europa con otro club.

Salah es uno de los jugadores más destacados en la historia del club, ya que ha contribuido de manera decisiva a la conquista de numerosos títulos, y abandonará Anfield dejando un legado repleto de logros y recuerdos.

«Salah ha sido un jugador excepcional desde el principio, y nadie esperaba que alcanzara este nivel tan alto con el Liverpool», declaró Carragher al diario «Liverpool Echo».

El exdefensa añadió: «Es uno de los mejores jugadores que han vestido la camiseta del club de todos los tiempos. Ha pasado nueve temporadas completas aquí, y el verdadero secreto de su éxito reside en la increíble constancia de su rendimiento a lo largo de los años».

Carragher continuó elogiando la tenacidad de Salah: «Lo que más me impresiona de él es que participa en todos los partidos cada semana sin descanso. Me siento muy orgulloso cuando miro su trayectoria; puede que la suerte haya influido a la hora de evitar lesiones, pero lo que realmente le distingue es su deseo constante de estar ahí y participar».

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Y añadió: «Para mí, su valor no se limita solo a su gran calidad técnica, sino también a su compromiso diario con el equipo y su disposición para disputar cada partido. Ya hemos visto a grandes jugadores como Luis Suárez, Michael Owen y Robbie Fowler, y no digo que sustituir a Salah vaya a ser nada fácil».

Carragher continuó hablando con un optimismo cauteloso sobre el futuro: «Quizá necesitemos un extremo derecho de otro tipo, que se centre más en crear ocasiones, y no creo que el Liverpool necesite fichar a una gran estrella carísima para sustituirlo».

Y concluyó diciendo: «El verano pasado fichamos a estrellas de renombre, pero los resultados aún no han sido del todo satisfactorios; la clave está en elegir al jugador adecuado por las razones correctas».