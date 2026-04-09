Caragher critica a una estrella del Liverpool: su rendimiento ha sido desastroso toda la temporada

Jimmy Carragher, leyenda del Liverpool, mostró su enfado tras la derrota ante el París Saint-Germain el miércoles.

El PSG dio un paso hacia las semifinales de la Champions al vencer 2-0 al Liverpool en la ida de cuartos, disputada el miércoles en el Parque de los Príncipes.

Tras el partido, Carragher criticó a Arne Slot por su esquema defensivo de cinco.

En CBS Sports afirmó: «El entrenador intentó algo, pero falló tácticamente».

A su juicio, el Liverpool sufrió más con esta disposición que con una defensa de cuatro.

No obstante, el exinternacional centró sus críticas en el rendimiento de Ibrahima Konaté.

Carragher criticó la irregularidad del central francés: «Su rendimiento ha sido desastroso toda la temporada; otra vez ha estado mal esta noche. Comete un error en cada partido».

Estas duras palabras contrastan con su opinión más indulgente sobre Virgil van Dijk, a quien considera injustamente criticado.

Pese a su crítica, Carragher elogió al PSG y lo comparó con el Barcelona de Guardiola.

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