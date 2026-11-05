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El capitán del Como, Lucas Da Cunha, calificó de «resultado de locos» la victoria a domicilio por 9-1 ante el RC Lens, aunque insistió en que sus compañeros deben mantener los pies en la tierra. El centrocampista predicó con el ejemplo sobre el césped al marcar el cuarto gol de su equipo en una noche europea histórica.

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El capitán lidera al Como en un triunfo a domicilio increíble

El capitán del Como 1907, Lucas Da Cunha, vivió una noche inolvidable al liderar al equipo de Cesc Fabregas en una histórica victoria por 9-1 ante el RC Lens. El conjunto italiano ofreció una actuación ofensiva demoledora y logró con contundencia su primera victoria a domicilio en su trayectoria europea.

Da Cunha coronó una gran actuación individual al marcar el cuarto gol del Como al comienzo de la segunda parte.

El capitán contribuyó a dirigir una actuación colectiva implacable en la que Anastasios Douvikas firmó un triplete y también marcaron Nico Paz, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina y el debutante Matteo Papaccioli.

Da Cunha celebra la ambición y la eficacia de su equipo

Tras liderar a su equipo en esta victoria récord, Da Cunha expresó su satisfacción por el hambre y la concentración de la plantilla desde el pitido inicial. «Es una noche increíble. Empezamos con muchas ganas, queríamos llevarnos los tres puntos, como siempre, y esta noche lo conseguimos», declaró el capitán.

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El centrocampista de 25 años marcó la pauta del dominio del Como en el centro del campo y se aseguró de que los visitantes mantuvieran el ritmo durante los 90 minutos.

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Su gol en el minuto 47 acabó prácticamente con cualquier esperanza de remontada del Lens.

El capitán advierte contra la autocomplacencia

Pese a la conmoción que causó el resultado en toda Europa, Da Cunha demostró su liderazgo al advertir a sus compañeros de que no debían dejarse llevar. «Es una noche de locura y un resultado de locura, pero no podemos precipitarnos», recalcó el capitán.

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El capitán subrayó que sumar los tres puntos seguía siendo el objetivo principal, al margen de la abultada diferencia de goles.

«Vinimos a por los tres puntos y eso es lo que conseguimos», añadió Da Cunha.

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Los líderes marcan la pauta del proyecto de Fabregas

La mesurada reacción de Da Cunha tras el partido refleja el ambiente de madurez instaurado bajo la dirección del entrenador Cesc Fabregas.

El capitán se encargará de que la plantilla vuelva a centrarse rápidamente cuando retome sus compromisos nacionales y europeos.

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El Como ganará una enorme confianza gracias al liderazgo de su capitán y a la eficacia mostrada en una noche que permanecerá mucho tiempo en la historia del club.