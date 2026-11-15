Capello recuerda a Baresi: «En el 78 era jugador del AC Milan y en Milanello se hablaba de un chico que jugaba en el equipo Primavera. Fui a verlo y empecé a darme cuenta de que había algo bonito»

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En el canal de YouTube «Milan Hello», de Andrea Longoni, se ha publicado «Franco Baresi, la verdadera historia de la leyenda», el documental dedicado al gran capitán del Milan. Un relato emotivo, enriquecido con entrevistas y testimonios exclusivos de entrenadores, compañeros, directivos y rivales: Galliani, Capello, Bergomi, Costacurta, Tassotti, Zico, Careca, Aldair, Simone, Panucci y muchos más.

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El testimonio de Capello: «En 1978 era jugador del AC Milan y en Milanello se hablaba de un chico que jugaba en el equipo Primavera de Zagatti. Fui a verlo y empecé a darme cuenta de que había algo bonito, algo importante en él. Empezó a jugar y destacó enseguida por su velocidad, su inteligencia táctica y, sobre todo, su personalidad, algo nada fácil. Quien nunca ha jugado en San Siro debe comprender las dificultades que supone jugar en ese estadio porque la gente está encima de ti, te llama por tu nombre, si eres bueno te encumbra y, si no lo eres, te dice "l’è minga bun" (no es bueno). Él, jovencísimo, como lo sería después Paolo Maldini, se mostró desde el primer momento despierto, atento y con personalidad, cosas difíciles de creer para la edad que tenía».