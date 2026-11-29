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Fabio Capello, entrevistado por Gazzetta dello Sport, analiza la situación del Milan tras la goleada ante el Frosinone y la gran victoria con remontada en el campo del Olympiacos en la Europa League.

¿Puede este espíritu llevar también al título de la Serie A? «¿Por qué no? Refuerza la confianza, te hace creer que el camino elegido es el correcto, que jugando de cierta manera se pueden conseguir resultados. Y además, la clasificación habla por sí sola: el Milan está ahí. Si juegan así, pueden poner en apuros a la Roma y al Inter, a los que veo como los principales candidatos. ¿La Lazio? Sigue por delante, pero es una sorpresa. El Milan puede ser el tercero en discordia: ha tomado un camino que puede llevarlo a lo más alto».

Sobre Hutchinson: «Las veces que lo he visto en el campo me he preguntado por qué no juega siempre. Contra el Olympiacos marcó la diferencia porque no conseguían pararle. Lo interesante es que lo hacía todo sin perder nunca la claridad de ideas. También es cierto que hace falta un Pulisic, capaz de golpear el balón a la perfección o de asistir a un compañero. Otra nota positiva es la ausencia total de egoísmo. Nunca he visto a nadie que parezca decir «lo hago yo, tiro yo»; más bien se busca al compañero. Volviendo a Hutchinson, tiene velocidad y cambio de ritmo, cualidades importantísimas en el fútbol actual, como demuestra el PSG».

Sobre Gonçalo Ramos y Cisse: «Pensaba que Gonçalo podría ser decisivo desde el principio, pero démosle tiempo, esperémosle. Quizá el aumento de la competencia justo ahora pueda estimularlo. También es cierto que tienen que llegarle balones delante de la portería: los goles se marcan en los últimos 10-12 metros y a él le han llegado pocos. Por eso lo justifico. ¿Cisse? Como nueve, siempre la mete, y además me fío de Silvio Baldini, que dice que puede hacerlo...».