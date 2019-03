Caparrós respalda a Machín y confía en que el Sevilla se meta en Champions

El club de Nervión espera que el técnico soriano y la plantilla cambien la situación en LaLiga y peleen por volver a ganar la Europa League.

El Sevilla vive un momento más que complicado después de una mala racha en LaLiga que le ha sacado de los puestos que dan acesso a jugar la UEFA Champions League la próxima temporada. Sin embargo, el director de fútbol del club, Joaquín Caparrós, ha mostrado públicamente su confianza en el técnico, Pablo Machín, y la plantilla para dar la vuelta a la mala racha.

"Es complicado de analizar. Con la plantilla y el cuerpo técnico que nos ha llevado al primer puesto, los técnicos están reflexionando y analizando el porqué. Estoy seguro de que en un plazo inmediato van a poner remedio porque nos jugamos mucho, tenemos mucha exigencia y este jueves podemos romper esa racha negativa que está durando mucho", comentó en los medios oficiales del club.

De hecho, el técnico de Utrera sigue marcando la cuarta plaza como el objetivo a final de temporada y también remarca la importancia del periplo en la Europa League, donde este jueves se miden al Slavia de Praga en octavos de final: "Como cada vez queda menos, la gente puede perder la confianza, pero nosotros la tenemos y desde la máxima dirección de nuestro presidente, que nos anima pero nos exige, el objetivo sigue siendo Champions. Teníamos una ventaja muy amplia ganada por méritos propios y la realidad es esta. No hay que mirar atrás sino analizar y sacar conclusiones, porque quedan muchos puntos, seguimos en UEFA y el objetivo es la Champions. El club va creciendo, ese crecimiento tiene que seguir y para eso hay que estar en la Liga de Campeones. Sabemos que el cuarto nos ha sacado unos puntos, pero vamos a pelear por ello.

Asimismo pidió ayuda y unión a la afición para cambiar la situación: "Los datos no hay quien nos los quite y este club ha crecido por la afición, que ha hecho que no nos relajemos. Vamos a intentar romper esta racha en nuestra competición de la que somos los reyes y donde el equipo se transforma. A ver si de aquí hacia delante cogemos esa dinámica que nos llegue al objetivo que todos queremos. Es el momento del sevillismo de apretar y estar juntos para que el estadio sea lo que ha sido siempre en nuestra competición. Ya llegará el momento de las críticas y yo seré el más crítico si no conseguimos los objetivos".