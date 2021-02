Capaldo de '4', una solución transitoria a los problemas que Boca mismo se generó

El volante devenido en lateral cumplió, repetirá y jugará en esa posición hasta junio, mientras Russo olvida a Jara, Buffarini y a los no refuerzos.

Mucho ya se ha hablado del fallido mercado de pases de Boca, en el que solamente llegó Marcos Rojo y sin ritmo para ser rápidamente tenido en cuenta. Los jugadores para los puestos que Miguel Russo había pedido reforzar no llegaron y, como si fuera poco, se encontró con una situación heredada que rápidamente pudo emparchar, al menos hasta que culmine el semestre.

Nicolás Capaldo cumplió con creces en su nueva función, la de dejar el centro de la cancha para ubicarse como lateral derecho. Su versatilidad le permitió desempeñarse sin problemas ante Newell's y se ganó la confianza del DT para continuar en esa posición ante Sarmiento y, seguramente, a lo largo de toda la Copa de la Liga Profesional.

Son dos los problemas con los que debió lidiar el entrenador respecto a ese lugar en la cancha. El primero tuvo que ver con la demora para realizar una incorporación: coqueteó durante semanas con Nahuel Tenaglia ante un intransigente Talleres, que dio lugar a la negociación pero se plantó para no regalar a una de sus figuras. Cuando las condiciones puestas por la T fueron inaceptables, apareció el nombre de Andrés Román, un viejo conocido de Russo. Se realizó la oferta, Millonarios la aprobó, el colombiano arribó a Argentina pero no superó la revisión médica por una supuesta miocardiopatía hipertrófica que, de regreso en su país, fue descartada al menos por ahora al realizarse nuevos chequeos.

Junto a la falta de caras nuevas, el segundo inconveniente radica en la situación contractual de Julio Buffarini y Leonardo Jara. Ambos finalizan su contrato el 30 de junio y si bien se decidió no repetir la historia de Pol Fernández, separado del plantel por no querer renovar, se encuentran en los últimos lugares de la fila y solamente echarán mano de ellos en una situación de emergencia. En cuanto a Buffa, las charlas se dieron por terminadas al no aceptar una serie de condiciones pedidas por la representación del jugador, mientras que el bajo nivel de Jara llevó a que ni siquiera haya una propuesta formal. El otro caso similar es el de Emmanuel Mas, aunque en su lugar está consolidado Frank Fabra y pronto estará disponible Marcos Rojo.

El Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme no puede volver a tropezar con la misma piedra cuando se reabra el mercado de pases allá por junio. Y aunque Capaldo sea la solución transitoria, difícilmente pueda ser algo permanente que postergue aún más la obligación de reforzarse con jerarquía.