Breel Embolo ha sido expulsado de inmediato de la convocatoria de Suiza. El delantero, al igual que Granit Xhaka, falsificó su certificado de vacunación contra la COVID-19, según informa la federación suiza de fútbol.

La semana pasada fue una gran noticia en Suiza. Xhaka, capitán del Sunderland, obtuvo un certificado falso de un médico en Lucerna, en el que constaba que estaba vacunado contra la COVID-19, cuando no lo estaba.

El centrocampista lo confirmó posteriormente ante una agencia de prensa alemana. Fue expulsado de inmediato de la convocatoria de Suiza y la próxima semana será interrogado por las autoridades suizas.

Ahora, la federación suiza anuncia que Embolo también se ha hecho culpable de falsificar el certificado, por lo que también ha abandonado de inmediato la concentración. Aún no se sabe si Embolo también será procesado penalmente por las autoridades suizas.

El delantero será una baja sensible para la selección, ya que marcó 26 goles en 82 partidos con el combinado nacional.

Suiza se enfrentará en este parón internacional, respectivamente, a Macedonia del Norte, Escocia, Eslovenia y después de nuevo a Macedonia del Norte.



