Caos total en la Copa de los Países Bajos: «los de las chaquetas negras» atacan en masa a los aficionados del equipo local

Se han producido graves incidentes tras el partido entre Kozakken Boys y FC Utrecht. En Werkendam, aficionados de ambos equipos se han enfrentado a puñetazos sobre el campo, según informa De Telegraaf.

«Al acabar el partido, la situación se descontrola bastante en Werkendam, con gente de chaquetas negras que se pelea entre sí. Una pena para el fútbol de copa, por culpa de estos descerebrados», escribe Jeroen Kapteijns.

«Los de las chaquetas negras que están en el campo vienen de la grada del FC Utrecht y acosan a los aficionados del equipo local», añade el periodista de De Telegraaf. En las imágenes se ve cómo lanzan un contenedor de basura con ruedas.

«Por una vez puedes ver un partido de copa en un entorno accesible, sin vallas de varios metros ni todo lo demás. Tranquilamente, con una cerveza en la mano. Pero, claro, tiene que acabar descontrolándose. Ya te lo imaginas cuando ves las gradas antes del partido: todo chaquetas negras, ni rastro de los colores del club, ‹aficionados› con su propia agenda agresiva», concluye.

El FC Utrecht logró ganar 0-1 el jueves por la noche en su visita al Kozakken Boys. Un gol del defensa Nikolas Panagiotou bastó para lograr la victoria.