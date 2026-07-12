Caos total en el NAC Breda: Lewis Holtby está harto y se plantea retirarse de inmediato

En el NAC Breda hay malestar en la pretemporada. Lewis Holtby, disconforme con la situación del club, considera retirarse. Así lo informa Voetbal International.

Holtby (35) llegó al Breda la temporada pasada para «marcar un nuevo estándar» en el NAC. Su debut fue prometedor, con gol incluido, pero luego todo cambió. Poco a poco se fue desinflando, dentro y fuera del campo, en un vestuario fragmentado.

«El NAC era como arena suelta. Y Holtby se fue hundiendo cada vez más en ella», describe el periodista de VI Joost Blaauwhof. La composición de la plantilla y la mentalidad de algunos jugadores le irritan tanto que ahora se plantea dejar el fútbol.

«Que Jayden Candelaria, titular en el último partido, llegara muy tarde, era inconcebible para un profesional», señala Blaauwhof como uno de muchos ejemplos. Además, no comparte la visión del club para la próxima temporada.

La directiva no se atreve a declarar que aspira a los dos primeros puestos y se escuda en los play-offs, lo que para él es «tomar aire». «Ahora mismo, el NAC no parece una organización deportiva ambiciosa que luche por títulos. Su frustración fue tal que, en el descanso de un mal partido contra aficionados, destrozó un contenedor a patadas», concluye Blaauwhof.

El técnico Carl Hoefkens comparte en parte esa visión. El belga, que casi fichó por el OH Leuven, coincide: sin intensidad, el plantel es mediocre. Tras perder 0-2 un amistoso contra el FC Eindhoven, lo dejó claro.

Blaauwhof añade que Holtby podría retirarse antes de empezar la liga, lo que sería un golpe duro para el NAC, que aún lo considera un pilar. Sin embargo, su actitud genera malestar en la plantilla y, si se rompe, quedará claro que su fichaje fue un fracaso.