Caos total en el Mundial: un país quiere anular la tarjeta amarilla de su estrella

Tras la anulación de la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun por parte de la FIFA, Francia confía, según L’Équipe, en que también se retire la tarjeta amarilla a Michael Olise.

El jugador recibió la amonestación en los octavos de final ante Paraguay (0-1). Tras un forcejeo, Matías Galarza se dejó caer con fuerza, aunque las imágenes mostraron que Olise apenas sujetaba su camiseta. Aun así, el árbitro le mostró la tarjeta amarilla.

El jueves Francia juega contra Marruecos en cuartos, y si Olise recibe otra amarilla se perderá la posible semifinal. La Federación Francesa ha recurrido la tarjeta para evitarlo.

Es una situación insólita: nunca antes se había anulado una amarilla, pero en este Mundial nada parece imposible.

Aunque The Athletic asegura que el recurso francés no está relacionado con el caso Balogun, ambos episodios están vinculados. Gracias a la decisión de la FIFA, el delantero estadounidense podrá jugar sin problemas contra Bélgica.

La Federación Belga recurrió sin éxito. Infantino afirmó que los órganos judiciales de la FIFA son «independientes» y que la llamada con Donald Trump «no tuvo influencia alguna».