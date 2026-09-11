El caos en el Fenerbahçe es total este viernes. Un día después del duelo de la Liga de Campeones ante la AS Roma (1-1), el entrenador Ismail Kartal —que dimitió tras el partido— está en paradero desconocido y Dirk Kuijt dirige el entrenamiento junto a Zeki Göle. Así lo informa el periodista turco Yağız Sabuncuoglu.

Kuijt trabaja desde este verano como segundo entrenador en el Fenerbahçe y por ello actúa, de momento, como sustituto de Kartal. Sabuncuoglu informa de que la directiva del club quiere hablar más tarde en el día con Kartal.

La cuestión es si el Fenerbahçe siquiera logrará localizar al entrenador. Sabuncuoglu informa de que Kartal ha apagado sus teléfonos y actualmente no está localizable.

La llamativa situación llega después de una noche de jueves insólita en Estambul. El Fenerbahçe empató 1-1 con la AS Roma en la Liga de Campeones, tras lo cual Kartal anunció de forma completamente inesperada en su rueda de prensa que dimitía como entrenador del gran club turco.

Poco antes, Kartal todavía había expresado ampliamente su orgullo por la plantilla. "Esta noche felicito a mis jugadores y dimito. Quiero dar las gracias a nuestros aficionados, a los medios de comunicación, a mi cuerpo técnico y a mis jugadores por todo el apoyo que he recibido hasta ahora", anunció después al hacer pública su marcha.

Kartal afirmó que había tomado su decisión en interés del Fenerbahçe. "He tomado esta decisión para despejar el camino para mi club. Hemos tomado esta decisión juntos como equipo", declaró el entrenador, que además dijo no tener intención de volver nunca más en el mismo cargo.

Sin embargo, el presidente Aziz Yildirim se negó a aceptar la decisión de Kartal. "Sigue siendo nuestro entrenador y eso también se lo he dicho. Seguimos juntos, somos como una familia. Hasta que yo me vaya, seguirá siendo el entrenador principal", señaló el presidente.

Según Yildirim, la razón de fondo de la decisión de Kartal es una botella de agua que fue lanzada hacia su cabeza durante el partido. Según los medios turcos, la persona que arrojó el objeto ya ha sido detenida.