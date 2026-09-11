En el Fenerbahçe se produjo el jueves por la noche una situación llamativa tras el duelo de la Liga de Campeones con la Roma. El gran club turco empató 1-1, tras lo cual el entrenador Ismail Kartal anunció de repente su marcha durante su rueda de prensa, para enorme sorpresa general.

El anuncio llegó completamente de la nada, ya que poco antes Kartal aún había expresado ampliamente su orgullo por la plantilla. Además, el técnico solo trabajaba como entrenador principal del Fenerbahçe desde junio, por lo que apenas llevaba unos meses al mando.

«Llevo aquí tres meses. Desde el inicio de la temporada hemos entrenado junto a los jugadores y realizado concentraciones. Nuestro presidente y la directiva han intentado ayudarnos en todo. Han sido días muy bonitos», contó Kartal.

A continuación, el entrenador dejó claro que el duelo con la Roma sería su último partido al frente del Fenerbahçe. «Esta noche felicito a mis jugadores y dimito. Quiero dar las gracias a nuestros aficionados, a la gente de los medios, a mi cuerpo técnico y a mis jugadores por todo el apoyo que he recibido hasta ahora».

Kartal subrayó que había tomado su decisión en interés del club. «He tomado esta decisión para despejar el camino para mi club. Hemos tomado esta decisión juntos como equipo», señaló el técnico.

Y no quedó ahí, porque Kartal también afirmó que no tiene intención de regresar nunca más al mismo cargo. «Quiero ayudar al Fenerbahçe, a mis jugadores y a los entrenadores que lleguen aquí en el futuro. Por eso dimito ahora, cuando aún es pronto, sin la intención de volver jamás a este cargo».

Sin embargo, el presidente Aziz Yildirim piensa de forma muy distinta y dejó saber de inmediato que no acepta la marcha de Kartal. «Sigue siendo nuestro entrenador y eso mismo se lo he dicho. Seguimos juntos, somos como una familia. Hasta que yo me vaya, él seguirá siendo el entrenador principal».

Tampoco dentro de la plantilla nadie estaba al tanto de la llamativa decisión de Kartal. El lateral izquierdo Archie Brown, autor del 1-1 ante la Roma, reaccionó visiblemente sorprendido cuando fue confrontado con la noticia: «¿Cómo que ha dimitido? ¿Qué? ¿Como entrenador? No sabía nada de eso», dijo Brown en la sala de prensa ante los periodistas presentes.







