El viernes por la noche, aficionados del París Saint-Germain y del Arsenal se enfrentaron en Budapest. Este sábado se disputará la final de la Liga de Campeones en la capital húngara, y la policía teme nuevos disturbios.

Imágenes muestran peleas en la calle Király, con lanzamiento de bengalas. La policía teme una «escalada total» el sábado, cuando lleguen más hinchas sin entrada.

Se calcula que unos diez mil hinchas sin entrada han viajado a la ciudad. Para el sábado se movilizarán cuatro mil agentes en el Puskás Arena para mantener el orden.

No obstante, se teme que sea insuficiente. Es la primera vez que Budapest acoge la final de la Liga de Campeones. Desde la mañana del sábado, los hinchas de ambos equipos ya se habían reunido en las calles tras una larga noche de fiesta y emoción que se prolongó hasta altas horas de la madrugada del viernes.

«Actuaremos con firmeza ante cualquier conducta que altere el orden público», advirtió János Zoltán Kuczik, comandante operativo del partido, en una rueda de prensa esta semana.

«No es ningún secreto que la presencia simultánea de aficionados de Londres y París en Budapest supone un riesgo considerable, pero es nuestra tarea reducir ese riesgo al mínimo».

La final empieza el sábado a las 18:00 horas. La UEFA ha emitido un comunicado al respecto. Además, el entrenador Mikel Arteta confirmó que el neerlandés Jurriën Timber podría ser titular.