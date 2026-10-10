El duelo de LaLiga entre Rayo Vallecano y Athletic Club fue suspendido definitivamente este sábado. Aficionados del Rayo expresaron su descontento con el presidente del club, Raúl Martin Presa, lanzando masivamente aviones de papel y otros objetos al terreno de juego.

Los aficionados del Rayo llevan tiempo exigiendo la marcha de Presa. Los fans culpan al dirigente, entre otras cosas, del estado ruinoso del Estadio de Vallecas, en Madrid.

Ese estadio estaba y sigue tan deteriorado que la licencia del estadio fue retirada temporalmente y el Rayo tuvo que disputar sus partidos como local en Leganés, limítrofe con Madrid. La mayoría de los aficionados del Rayo se negó, como protesta contra Presa, a hacer el trayecto de diez kilómetros desde Vallecas hasta Leganés.

Este sábado por fin se pudo volver a jugar en Vallecas tras 147 días, pero el partido no duró mucho. En el minuto 13, aficionados del Rayo lanzaron aviones de papel, pero también balones y sillas al terreno de juego. Entonces, el árbitro detuvo el duelo durante diez minutos.

Los aficionados del Rayo, que insultaban constantemente a Presa, escucharon por la megafonía del estadio que, si volvían a lanzar algo al campo una vez más, el partido sería suspendido definitivamente. Los jugadores Óscar Valentín e Isi Palazón hablaron con el grupo ultra, los Bukaneros, situado detrás de una de las porterías.

Unos segundos después de la reanudación, volvió a haber problemas, por lo que el árbitro, tras consultar con la policía, suspendió definitivamente el partido. Los aficionados del Rayo corearon, entre otras cosas, "¡Presa, lárgate!" y "Presa, hijo de puta", antes de agradecer también a los aficionados visitantes desplazados.

Además, la policía antidisturbios tuvo que intervenir cuando varios seguidores del Rayo intentaron saltar al campo, según informa MARCA. Por el momento se desconoce si el partido se reanudará y cuándo lo hará.



