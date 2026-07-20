Caos en la final del Mundial: un ataque armado arruina las celebraciones de los españoles

La final del Mundial 2026 se tornó caos en España cuando un grupo armado atacó un restaurante, dejando varios heridos y desencadenando una amplia investigación.

Según el diario «Marca», el ataque ocurrió sobre las 22:15 h en el restaurante-bar «Italian», punto de encuentro habitual de varios militares que seguían la final.

Según el diario, unos diez asaltantes entraron de repente armados con barras de hierro y porras telescópicas y atacaron a los clientes, desatando el pánico.

Hubo seis heridos: un soldado con herida en la cabeza y varias costillas rotas, y una mujer con fractura nasal. Algunos recibieron primeros auxilios en el lugar y otros fueron hospitalizados.

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La Guardia Civil investiga con ayuda de las cámaras de seguridad para identificar a los agresores y sus motivos.

Una hipótesis que se investiga es que un soldado llevaba una camiseta con el emblema del grupo nazi español «El Núcleo Nacional», lo que podría haber provocado el ataque, aunque las autoridades aún no han confirmado esta versión ni revelado el motivo real.