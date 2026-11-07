¡Caos en el Nápoles! Cancelada a última hora la rueda de prensa de Max Allegri mientras se agrava la crisis antes del duelo ante la Lazio

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Las tensiones en el Nápoles han alcanzado un punto crítico tras la repentina cancelación de la rueda de prensa previa al partido de Massimiliano Allegri. La decisión ha sembrado nuevas dudas sobre el futuro del entrenador en el estadio Diego Armando Maradona.

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Drama de última hora en Nápoles

El ambiente en el Nápoles ha pasado de preocupante a caótico después de que el club tomara la extraordinaria decisión de cancelar la rueda de prensa programada de Allegri apenas diez minutos antes de su inicio. Los periodistas ya estaban reunidos y los equipos de cámaras tenían todo preparado cuando se anunció el repentino cambio de planes ante la sorpresa de los medios presentes.

Esta decisión inesperada ha intensificado considerablemente las especulaciones sobre la continuidad de Allegri en el cargo. Según Sky Sport Italia, la orden de cancelar el acto vino directamente del presidente Aurelio De Laurentiis.

Comienza una concentración de emergencia antes del crucial duelo contra la Lazio

En un intento de restablecer el orden, toda la plantilla del primer equipo ha quedado concentrada en las instalaciones de Castel Volturno. La concentración comenzó el viernes, mientras el equipo busca soluciones de cara al partido del domingo por la mañana contra la Lazio.

El encuentro llega en un momento pésimo para los partenopeos, que vienen de sufrir derrotas consecutivas ante la Juventus en la Serie A y ante el FC Porto a domicilio por un contundente 4-1 en la Champions League.

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Reproches en el vestuario

El viaje a Oporto dejó al descubierto las crecientes tensiones en la plantilla. Matteo Politano lanzó el enigmático comentario de que «solo los italianos» estaban asumiendo la responsabilidad por el bajón de rendimiento, mientras que Kevin De Bruyne y Lorenzo Lucca protagonizaron una acalorada discusión sobre el terreno de juego.

El Milan destituyó a Allegri al final de la temporada pasada tras no lograr la clasificación para la Champions League. Sin embargo, regresó rápidamente a los banquillos en junio, cuando firmó un contrato de tres años con el Nápoles como sucesor de Antonio Conte.

El Nápoles, en apuros, recibe a una Lazio líder y en gran forma

El Nápoles atraviesa una mala racha y ocupa actualmente la décima posición de la Serie A con solo 14 puntos. Su situación se complica aún más porque se prepara para enfrentarse al equipo más destacado de la liga hasta ahora: la Lazio, líder con 28 puntos tras ganar nueve partidos y empatar solo uno.