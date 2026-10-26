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El mundo del fútbol ha quedado sumido en el desconcierto después de que la web oficial del Balón de Oro pareciera anunciar a tres ganadores distintos apenas unas horas antes de la gala. Harry Kane, Kylian Mbappe y Lamine Yamal fueron presentados, cada uno por separado, como ganadores del trofeo de 2026 en una serie de sorprendentes fallos técnicos.

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Los organizadores abren una investigación por un grave error

Los preparativos de la gala de los premios individuales más prestigiosos del fútbol se han visto empañados por un extraordinario fallo técnico que proclamó prematuramente ganadores a varios jugadores. En una serie de artículos publicados en la web oficial del Balón de Oro, el capitán de Inglaterra, Kane, la estrella del Real Madrid Mbappe y la sensación del Barcelona Yamal aparecían como ganadores. Los errores se detectaron el lunes por la tarde y desataron de inmediato el pánico y la confusión entre quienes coordinaban el evento en el London Palladium.

El error fue de gran magnitud: cada artículo estaba redactado como un homenaje definitivo a un ganador concreto. La página dedicada a Kane llevaba este titular: «Harry Kane gana el Balón de Oro 2026: estos son sus mejores goles y los más significativos de una temporada de 61 tantos». El texto se centraba en sus cifras récord con el Bayern de Múnich, al que ayudó a conquistar un triplete nacional, y en cómo alcanzó los cien goles en un tiempo sin precedentes, según informa el Daily Mail.

La extraordinaria temporada de Harry Kane, en primer plano

El contenido del artículo sobre Kane dejaba poco margen para dudar de su supuesta victoria: «Una avalancha de goles de récord en liga y copa en la temporada 2025-26 ha llevado a Harry Kane a ganar el Balón de Oro. Aquí repasamos sus remates más emblemáticos y sus mejores definiciones en un año repleto de éxitos».

Los organizadores habían preparado, evidentemente, amplios dosieres sobre cada uno de los principales candidatos para garantizar una cobertura inmediata en cuanto se anunciara al ganador.

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El joven Lamine Yamal, llamado el «nuevo rey»

Igualmente sorprendente fue el anuncio relativo a Yamal, que afirmaba que el adolescente había batido todos los récords de precocidad de la historia del premio. El artículo aseguraba: «De hecho, con solo 19 años, Lamine Yamal acaba de convertirse en el ganador más joven de la historia del Balón de Oro, creado en 1956». Después comparaba su ascenso meteórico con los de Lionel Messi y la leyenda brasileña Ronaldo, y sugería que el español había superado a ambos en cuanto al impacto al inicio de sus carreras.

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El texto proseguía con sus elogios: «Para apreciar realmente la magnitud de su logro, basta recordar que ni siquiera Lionel Messi, que ostenta el récord de trofeos, había conseguido ganar el Balón de Oro a esa edad. La estrella argentina lo ganó por primera vez en 2009, cuando tenía 22 años y 160 días. Hasta esta noche mágica en Londres, el récord absoluto del ganador más joven pertenecía a Ronaldo Nazario, que ganó el Balón de Oro con 21 años y 92 días. Ahora, este récord histórico pertenece al nuevo rey del fútbol y flamante ganador del trofeo más prestigioso del planeta. Pertenece a Lamine Yamal Nasraoui Ebana».

Kylian Mbappe también figuraba como ganador por primera vez

Para no quedarse atrás respecto a sus rivales, Mbappe protagonizó una tercera publicación de celebración que anunciaba su esperado ascenso a la cima del fútbol. El artículo describía al francés como «la personificación de la regularidad al más alto nivel» y destacaba sus logros internacionales. Afirmaba que sus actuaciones por fin le habían hecho merecedor del galardón: «Un Mundial de récord y otra avalancha de goles con el Real Madrid han dado a Kylian Mbappe su primer Balón de Oro. Aquí celebramos la regularidad de la estrella francesa, no solo durante la pasada temporada, sino en todas desde que irrumpió como un auténtico fenómeno».