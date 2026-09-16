«Caos de idiomas»: el gran problema en el vestuario del entrenador Martin Demichelis en el RB Leipzig

El argentino de 45 años, que en verano tomó el relevo del sorprendentemente destituido Ole Werner, no habla, según esta información, ni suficiente alemán ni inglés como para transmitir directamente sus consignas tácticas a todo el equipo. En el vestuario, esto provoca una curiosa situación: sus charlas tienen que ser traducidas por varias personas al mismo tiempo.

Según el informe, el team manager Babacar N'Diaye actúa como traductor para la parte francófona de la plantilla, mientras que el entrenador de porteros Frederik Gößling traslada los contenidos al inglés. El segundo entrenador Cristian Fiél, como germano-español, ejerce además de enlace directo entre el técnico y el equipo. Sin embargo, esta compleja cadena de traducción genera pérdidas de eficacia. Se dice que los profesionales alemanes de la plantilla a menudo tienen que explicarse entre ellos posteriormente las palabras de su entrenador, con lo que se perdería gran parte de la energía y la emotividad originales del exprofesional del Bayern.

¿Qué tan firme es la posición de Martin Demichelis en el banquillo del RB Leipzig?

Los debates en torno a la figura de Demichelis se ven alimentados por el rendimiento irregular del conjunto sajón. En especial, la sorprendente derrota liguera ante el Werder Bremen (1-3) así como la desastrosa derrota por 1-4 en la Champions League ante el FC Como 1907 en la Champions League hicieron que se alzaran voces críticas. "Conozco las reglas. Sé perfectamente que en el fútbol no hay tanto tiempo, sobre todo en un gran club. Si no ganas, todo está mal", había dicho Demichelis tras la derrota en Como.

El contundente 5-0 contra el HSV el pasado fin de semana le dio un respiro al técnico, pero el escepticismo de fondo sigue presente. Demichelis está bajo especial observación, ya que las altas ambiciones del Leipzig, que el año pasado terminó en la tercera posición de la tabla, parecen verse amenazadas por los primeros tropiezos. Las próximas semanas mostrarán si el entrenador puede estabilizar de forma duradera al equipo pese a las barreras idiomáticas. Son imprescindibles más actuaciones convincentes para justificar a largo plazo la confianza del entorno y de la cúpula directiva.

¿Cómo reaccionó el club a la pequeña crisis?

A pesar de la inquietud, la dirección del club trata de aportar estabilidad. El director general deportivo Marcel Schäfer reaccionó ya la pasada semana con un comunicado oficial a las críticas emergentes. Subrayó que internamente se mantienen "tranquilos y centrados" y que permanecen firmemente unidos. "Eso vale para todos los empleados, la plantilla y todo el cuerpo técnico. Todos tienen nuestro apoyo y nuestra confianza", dejó claro Schäfer. Además, pidió paciencia con el proyecto y señaló que un equipo recién configurado necesita tiempo para desarrollar automatismos.

No obstante, Schäfer no ocultó que los resultados recientes "no se corresponden con nuestra exigencia". El club aborda la situación "muy claramente a nivel interno", pero no quiere dejarse desviar del camino emprendido por los debates actuales. Para Demichelis, esta declaración de autoridad supone una garantía formal de continuidad, pero el nivel de exigencia está claramente definido. Solo si la comunicación entre entrenador y plantilla se vuelve más eficiente y la dinámica deportiva sigue al alza, el caso Martin Demichelis se calmará en Leipzig.