¿Quiénes son los canteranos que Chivas ascendió a primer equipo y en qué posiciones juegan?

El nuevo proyecto de Ricardo Peláez, Luis Fernando Tena y Amaury Vergara apunta a una renovación en las Fuerzas Básicas de Chivas.

A la muerte de Jorge Vergara, Amaury Vergara tuvo a bien la obligación de generar un cambio en , donde con la ayuda de Ricardo Peláez y Luis Fernando Tena buscarían encontrar el máximo nivel si a canteranos se refiere.

Con ello, ahora en el Guadalajara se han proyectado a tener la mayor cantidad de futbolistas surgidos de sus Fuerzas Básicas en el primer equipo, con el plus de brindar la confianza de un entendimiento a lo que los ideales del Rebaño significan.

Aunado a ello, designaron a Marcelo Michel Leaño para encabezar el área de futbol profesional que conecta con el primer equipo, una situación que ha beneficiado a futbolistas como Guillermo Sepúlveda, Sebastián Martínez y Raúl Rangel, quienes entran entre los planes del Flaco Tena para colocar a Chivas en lo más alto del balompié nacional.

Aunado a ello, ahora han dedicado sus esfuerzos a renovar los futbolistas de las inferiores, para que no haya una fuga de talentos como sucedió en épocas pasadas, sin ningún respaldo bajo la estructura dirigencial.

En Goal te contamos los canteranos ascendidos al primer equipo.

GILBERTO SEPÚLVEDA

El Tiba se preparó junto a hombres de experiencia en Chivas y se adueñó de la titularidad en la defensa central. Hoy ha hecho que hombres como Oswaldo Alanís y Antonio Briseño no tengan minutos y tengan que buscar actividad con la Sub 20 e incluso no hacer viajes u observar los partidos en las tribunas.

RAÚL RANGEL

El Tala es uno de los porteros a futuro del Rebaño. Hizo el viaje a la pretemporada previa al Clausura 2020 y entrenó junto a Raúl Gudiño, Antonio Rodríguez y Antonio Torres. Mientras tanto, destaca con el equipo Sub 20.

SEBASTIÁN MARTÍNEZ

El Chevy es un delantero con olfato de gol. Es una de las apuestas a futuro de Chivas. Por perfil, puede ser reemplazo de José Juan Macías, aunque delante tiene a Ronaldo Cisneros y Oribe Peralta.

EDUARDO TORRES

Lalo Torres ha venido pisando fuerte cuando es contemplado para los entrenamientos por el Flaco. El mediocampista hizo pretemporada con Chivas en Playa del Carmen y se ha venido metiendo de a poco entre los planes del cuerpo técnico. Para la podría ser utilizado.